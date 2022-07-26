Соответствующее заявление сделал сопредседатель украинского кокуса в Конгрессе США Майк Куигли. Следует вспомнить, что бывший генсек НАТО предполагал, что путин проиграет, если нападет на Литву.

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путин потерпел неудачу в Украине

Мое послание президенту россии пути понятно: ваши цели в Украине потерпели неудачу. Если вы продолжите это незаконное нападение, россия будет только еще более изолирована и унижена. Украина и ее союзники не будут сомневаться,

– объяснил Куигли.

Следует вспомнить, что американские законодатели от Республиканской и Демократической партий посетили Украину. Они встречались с Владимиром Зеленским, депутатами Верховной Рады. Также они посетили Бучу, Ирпень и другие районы под Киевом.

Россия терпит поражение: последние заявления

20 июля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что падение москвы – неотвратимо. По его словам, уже есть четкое понимание, как все будет происходить.

Еще в начале июля Михаил Подоляк объяснял, что у Путина – патовая ситуация. В частности, потому, что он или нас сломает, или проиграет.

По мнению советника главы Офиса Президента, путин знает, если проиграет в Украине, то он, во-первых, срочно закончит свою политическую карьеру, как и многие его соратники, а во-вторых, начнется трансформация в россии.

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