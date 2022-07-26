Відповідну заяву зробив співголова українського кокусу в Конгресі США Майк Куіглі. Варто пригадати, що колишній генсек НАТО припускав, що путін програє, якщо нападе на Литву.

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путін вже зазнав невдачі в Україні

Моє послання президенту росії путіну зрозумілі: ваші цілі в Україні зазнали невдачі. Якщо ви продовжите цей незаконний напад, росія буде тільки ще більше ізольована і принижена. Україна та її союзники не будуть вагатися,

– пояснив Куіглі.

Варто пригадати, що американські законодавці від Республіканської і Демократичної партій відвідали Україну. Вони зустрічались з Володимиром Зеленським, депутатами Верховної Ради. Також вони відвідали Бучу, Ірпінь та інші райони під Києвом.

росія зазнає поразки: останні заяви

20 липня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що падіння москви – невідворотне. За його словами, вже є чітке розуміння, як усе буде відбуватися.

Ще на початку липня Михайло Подоляк пояснював, що у путіна – патова ситуація. Зокрема тому, що він або нас зламає, або програє.

На думку радника глави Офісу Президента путін знає, якщо програє в Україні, то він, по-перше, терміново закінчить свою політичну кар'єру, як і багато його соратників, а по-друге, почнеться трансформація в росії.

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