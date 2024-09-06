Взрывы в Павлограде прогремели утром. К сожалению, достаточно быстро стало известно о многих раненых и одной жертве.

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6 сентября 2024 года, около 10:00, российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Павлоград Днепропетровской области. Предварительно, применены пять баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей России,

– написали в Воздушных силах.

И призвали не игнорировать воздушную тревогу, сохранить жизнь своих родных.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что самым старшим пострадавшим 86 лет, а самому маленькому – 4. Сейчас всем оказывают необходимую помощь.

Из разрушений – побиты дома местных жителей. Но последствия еще уточняют.