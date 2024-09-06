Вибухи у Павлограді пролунали зранку. На жаль, досить швидко стало відомо про багато поранених і одну жертву.

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6 вересня 2024 року, близько 10:00, російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Павлоград Дніпропетровської області. Попередньо, застосовано п'ять балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей Росії,

– написали в Повітряних силах.

І закликали не ігнорувати повітряну тривогу, зберегти життя своїх рідних.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що найстаршим постраждалим 86 років, а найменшому – 4. Наразі всім надають необхідну допомогу. Із руйнувань – побито оселі місцевих. Та наслідки ще уточнюють.

Росіяни вкотре знищили життя українських громадян / Фото ДСНС

В МВС написали, що пошкоджений п'ятиповерховий житловий будинок. ДСНС ліквідували пожежу та врятували 5 людей.

Що залишилося від багатоповерхівки в Павлограді після російської атаки 6 вересня / Фото ДСНС

