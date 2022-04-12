Цена "дружбы": в Беларуси ввели ограничения на вывоз муки, гречки, риса и даже сахара

Беларусь решила поддержать войну России против Украины. Решение быть союзником оккупантов стоит очень дорого.

Беларусь попала под санкции западных партнеров Украины вместе с Россией. Ей придется бороться с тяжелыми последствиями решения о поддержке оккупантов.

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Ограничения на вывоз продуктов

Власти Беларуси запретили вывозить муку, гречку, рис, манную крупу, овсянку, макароны, масло, консервы, молочные продукты, рыбу, сахар и соль весом более килограмма или в объеме более 1 литра.

Как показал опыт, заявления об "отсутствии дефицита" за поддержку России продукцией не обеспечивают, поэтому власти Беларуси ввели ограничения, чтобы хоть какое-то время продержаться на своих запасах.

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