Июль месяц по праву называют фруктовым. В садах уже созрели черешни и начинают созревать бока у абрикос, в разгаре клубника. Как следствие, цены на этот товар невысокие, однако не в этом году.

Почему цены на фрукты в некоторых регионах Украины ставят все новые и новые рекорды и стоит ли ожидать их удешевления – в материале 24 канала.

Фруктовая роскошь

Сейчас в Украине стоимость практически всех видов фруктов и ягод выше, чем в прошлом году. Оптом землянику садовую реализуют от 35 до 45 гривен за кило. Для сравнения в аналогичный период прошлого года стоимость этой ягоды составляла примерно 25-30 гривен.

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Черешню украинские производители отгружают в среднем по 40-45 гривен за кило, что на 35% больше, чем в конце июня 2019 года.

Основной причиной такого подорожания фруктов и ягод являются неблагоприятные погодные условия в течение весны 2020 года. В Украине было зафиксировано несколько волн заморозков, последняя из которых наблюдалась во второй половине мая,

– говорит исполнительный директор Украинской плодоовощной ассоциации Семен Крамаренко.

Эксперт добавляет, что низкие температуры в конце мая и начале июня, которые сопровождались обильными дождями, не способствовали быстрому созреванию фруктов и ягод. К тому же такие природные катаклизмы серьезно повлияли на качество ягод. Итак, предложение на рынке ограничено, а качество продукции не всегда соответствует ожиданиям потребителей. Стоит отметить, что на этой неделе начался сезон местных персиков и абрикосов, однако цены на них также значительно выше, чем годом ранее. Персик садоводы предлагают по 27-40 гривен за кило (на 34% выше чем в прошлом году), а абрикосы – 20-30 гривен за килограмм (на 15% дороже, чем в прошлом году).



Садовая земляника в этом году тоже прибавила в цене / Фото 24 канала

Сейчас в связи с повышением температуры воздуха предложение фруктов и ягод растет. Точно можно сказать, что стоимость черешни, вишни, абрикос и персиков в ближайшее время будет снижаться, однако ценовой уровень будет выше прошлогоднего, потому что урожай в этом сезоне хуже,

– считает Семен Крамаренко.

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Экономист Борис Кушнирук соглашается с коллегой. Он добавляет, очевидно, в этом году были не совсем благоприятные условия для фруктов, потому что в период вегетации растений, то есть тогда, когда должно было происходить формирование косточковых, были заморозки. Соответственно в 2020 году с фруктами ситуация будет значительно хуже чем в 2019 году. Кроме того, дожди вроде и были, но когда их много и они обильные – не очень благоприятно для выращивания фруктов. Это природный фактор на который человек повлиять не может.

Пандемия и цены

По убеждению председателя Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, цены на фрукты и ягоды будут выше из-за пандемии возбуждено много экономических завязок, поэтому будет наблюдаться перепады цен.

В отдельных регионах ягоды и фрукты могут "просесть" в цене. В определенной области соберут неплохой урожай, но его не так много чтобы перевезти в другую. Ценовые колебания будут, потому что сейчас в Закарпатье клубники должно быть все больше и больше, но перевезти ее – большая проблема, в частности из-за дождей,

– говорит Алексей Дорошенко.



Сегодня нелегко доставить фрукты к потребителю / Фото 24 канала

Цены на фрукты у нас могут год от года существенно отличаться. Вспоминая юг страны, стоит сказать, что там имеет большое значение наличие на полях или в садах системы капельного орошения. Ведь в регионе дожди не частые гости, поэтому с увлажнением нужна помощь.

Если мы создадим условия, при которых внедрится капельное орошение, то урожайность выровняется. Но фермер такую ​​систему будет делать только если это его собственная земля, поскольку речь идет о капитальных вложениях,

– считает Борис Кушнирук.

Еще есть вопрос складов. Такая продукция требует качественного хранения. К сожалению, пока мы имеем прородную модель – как Бог дал так и будет. Поскольку, например, строить хранилище отдельное фермерское хозяйство не может, это очень дорого. Чтобы его построить необходимо чтобы государство стимулировало создание кооперации. Чтобы кооперативы занимались строительством с помощью государства (бюджетное финансирование и т.п.).

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Есть и проблема переработки. Собрал плохой урожай – производитель проиграл, следующий год хороший и снова проиграл из-за низкой цены. В годы хорошей урожайности можно было бы не продавать за бесценок продукцию, а переделывать. Однако при существующей модели ведения бизнеса трудно рассчитывать на стабильную стоимость продукции чтобы это было выгодно и потребителям и тем, кто занимается производством.