Липень місяць по праву називають фруктовим. В садках вже дозріли черешні та починають достигати боки у абрикос, в розпалі полуниця. Як наслідок, ціни на цей товар невисокі, проте не цьогоріч.

Чому ціни на фрукти в деяких регіонах України ставлять все нові й нові рекорди та чи варто очікувати на їх здешевлення, – в матеріалі 24 каналу.

Фруктова розкіш

Наразі в Україні вартість практично всіх видів фруктів і ягід вища ніж в минулому році. Гуртом суницю садову реалізують від 35 до 45 гривень за кіло. Для порівняння в аналогічний період минулого року вартість цієї ягоди становила приблизно 25-30 гривень.

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Черешню українські виробники відвантажують в середньому по 40-45 гривень за кіло, що на 35% більше ніж в кінці червня 2019 року.

Основною причиною такого подорожчання фруктів і ягід є несприятливі погодні умови протягом весни 2020 року. В Україні було зафіксовано кілька хвиль заморозків, остання з яких спостерігалася в другій половині травня,

– говорить виконавчий директор Української плодоовочевої асоціації Семен Крамаренко.

Експерт додає, що низькі температури в кінці травня і початку червня, які супроводжувалися рясними дощами, не сприяли швидкому дозріванню фруктів і ягід. До того ж такі природні катаклізми серйозно вплинули на якість ягід. Отже, пропозицію на ринку обмежено, а якість продукції не завжди відповідає очікуванням споживачів. Варто відзначити, що цього тижня почався сезон місцевих персиків і абрикосів, однак ціни на них також значно вищі, ніж роком раніше. Персик садівники пропонують по 27-40 гривень за кіло (на 34% вище ніж у минулому році), а абрикоси – 20-30 гривень за кілограм (на 15% дорожче ніж в минулому році).



Садова суниця цьогоріч теж додала в ціні / Фото 24 каналу

Зараз у зв'язку з підвищенням температури повітря пропозиція фруктів і ягід зростає. Точно можна сказати, що вартість черешні, вишні, абрикос і персиків найближчим часом знижуватимуться, однак ціновий рівень буде вищий за минулорічний, бо урожай в цьому сезоні гірший,

– вважає Семен Крамаренко.

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Економіст Борис Кушнірук погоджується з колегою. Він додає, вочевидь, цьогоріч були не зовсім сприятливі умови для фруктів, бо в період вегетації рослин тобто тоді, коли мало відбуватись формування кісточкових, були заморозки. Відповідно в 2020 році з фруктами ситуація буде значно гірша ніж в 2019. Крім того, дощі наче й були, але коли їх забагато і вони рясні – не дуже сприятливо для вирощування фруктів. Це природний фактор на який людина вплинути не може.

Пандемія і ціни

На переконання голови Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексія Дорошенко, ціни на фрукти та ягоди будуть вищими через пандемію порушено багато економічних зав'язків, тому спостерігатимуться перепади цін.

В окремих регіонах ягоди і фрукти можуть "просісти" в ціні. В певній області зберуть непоганий врожай, але його не так багато аби перевезти в іншу. Цінові коливання будуть, бо зараз на Закарпатті полуниці має бути все більше і більше, але перевезти її – велика проблема, зокрема через дощі,

– зауважує Олексій Дорошенко.



Сьогодні нелегко доставити фрукти до споживача / Фото 24 каналу



Ціни на фрукти у нас можуть рік від року суттєво відрізнятись. Згадуючи південь країни, варто сказати, що там має велике значення наявність на полях чи в садах системи крапельного зрошування. Адже в регіоні дощі не часті гості, тому зі зволоженням потрібна допомога.

Якщо ми створимо умови при яких впровадиться крапельне зрошення, то врожайність вирівняється. Але фермер таку систему робитиме лише якщо це його власна земля, бо йдеться про капітальні вкладення,

– вважає Борис Кушнірук.

Ще є питання складів. Така продукція потребує якісного зберігання. На жаль, поки що ми маємо прородну модель – як Бог дав так і буде. Оскільки, приміром, будувати сховище окреме фермерське господарство неспроможне, це дуже дорого. Аби його побудувати необхідно щоби держава стимулювала створення кооперації. Аби кооперативи займались будівництвом з допомогою держави (бюджетне фінансування тощо).

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Є й проблема переробки. Зібрав поганий врожай – виробник програв, наступний рік хороший і знову програв через низьку ціну. В роки гарної врожайності можна було б не продавати за безцінь продукцію, а переробляти. Проте за існуючої моделі ведення бізнесу важко розраховувати на стабільну вартість продукції щоб це було вигідно і споживачам і тим, хто займається виробництвом.