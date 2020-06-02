Цьогорічна ціна на фрукти неприємно вражає покупців. Не зважаючи на прихід календарного літа, вартість черешні, полуниці, яблук – занадто висока. Проте, чи будуть цьогоріч дешеві ягоди та фрукти, зважаючи на далеко нелітню погоду – питання актуальне для багатьох.

Коли подешевшають фрукти і чи взагалі варто очікувати на зниження цін, – дізнавалась журналістка 24 каналу.

Холод усьому виною

Сьогодні на столичних базарах черешню продають по 130 гривень за кілограм, полуницю від 80, яблука від 38. І, якщо яблука ми купуємо ще минулорічного врожаю, то інше нинішнього. Проте, не зважаючи на прихід календарного літа, вартість фруктів та ягід зависока. На запитання покупців – чому ціни "кусаються" продавчині на базарі радять висловити претензії холодній та дощовій погоді. Мовляв, саме через низьку температуру все погано спіє, тому й коштувати дешево не може.

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Економіст Олег Педзин погоджується з продавчинями, але каже, що насправді причин здорожчання фруктів кілька.

Що вплинуло на високу вартість фруктів:

несприятливі погодні умови;

запровадження обов'язкових вимог до роботи базарів;

епідемія коронавірусу і її наслідки (закриття кордонів, зупинка транспорту, ускладнення доставки імпорту тощо).

Те, що базари тривалий час не працювали, найбільше вдарило по суниці. Тому вона й дорога та пізніше потрапляє до людей.



Смачна, але дорога полуниця/ Фото 24 канал

Щодо погодних умов, то була дуже суха і тепла зима. Коли в квітні почалось активне цвітіння кісточкових (черешні, вишні, персики, абрикоси) гримнув морозі і все померзло.

Об'єктивно цьогоріч на ринку пропозиції кісточкових буде менше. Минулі роки той чи інший дефіцит перекривався імпортом, чого не буде в 2020 році,

– пояснює Олег Пендзин.

Щодо впливу на ціну фруктів та ягід епідемії коронавірусу. Пандемія спровокувала карантин і, як наслідок, дуже ускладнилась система завезення імпорту. Таким чином, тих же польських яблук на ринку суттєво поменшало і ціна на них стрибнула.

Зниження попиту

Також потрібно врахувати, через коронавірус люди збідніли і попит нині менший за минулорічний. Не всі сьогодні можуть собі дозволити молоді черешні, імпортні персики. В Україні спостерігається зменшення як пропозиції, так і попиту. Оскільки ціна формується із співвідношення ось цих двох речей, виходить ми маємо підвалини для зростання ціни, яка впирається в платоспроможність населення. Люди не можуть платити стільки, скільки хотіли б за свій товар отримати продавці. Наразі ціна фіксується на 15-20% більша ніж минулого року. Олег Пендзин припускає, що така ситуація спостерігатиметься до останньої декади червня.

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Адже вже перші дні літа, а температура аж ніяк не спекотна. Люди думають чи одягати теплий одяг, але ж на фрукти пуховик не можна вдягнути. Тож, варто чекати зміщення сезону на 15-20 днів по відношенню до традицій. Відповідно, до того моменту в Україні буде значно вища ціна і вона протримається допоки та сама черешня не почне надходити з людських садів.

Є ще один важливий момент – проблеми з продовольчими ринками. В цьому випадку не йдеться про те, що вони пізно відкрились, там є обов'язкові вимоги щодо санітарної обробки, заходів безпеки тощо. Зрозуміло, що запровадження всіх цих заходів не є безкоштовним. Додаткові витрати "ляжуть" на ціну продукту,

– каже Пендзин.

Всі оті обробки, санітайзери, витрати на купівлю термоментів – за все це заплатить покупець. Навіть, якщо на базарі не особливо переймаються санітарною обробкою, а термометр, яким міряють температуру всім відвідувачам, є лише фікцією, бо не працює, проте сам факт запровадження цих санітарних моментів вже додасть в ціні.

Складнощі логістики

Щодо врожаю з присадибних ділянок. Черешня, вирощена на Черкащині, Херсонщині чи закарпатська полуниця ще повинні якось доїхати до Києва. Добре, що відкрили залізничне сполучення, бо ті ж ящики з фруктами не могли дешево дістатись до столиці. Це також створювало певні передумови для зростання цін.



В багатьох регіонах України черешня померзла, тому очікується неврожай / Фото 24 каналу

Полуниці багато вирощують на Закарпатті, але сполучення з тими регіонами поки закрите через карантин. Також цю ягоду вирощують в Польщі й вона серйозно впливала на їх ціну – фактично вона й формувала вартість. Цього року 30% полуниці поляки лишили на полях, бо не було кому її збирати. Вони фізично не змогли зібрати ягоду, бо це робиться лише вручну, а українці не приїхали на сезонні роботи. В Україні ціни по полуниці вищі за минулорічні, бо на ринку навіть польської немає.

Є дуже багато нюансів, які суттєво змінюють ситуацію на ринку. Поки важко спрогнозувати реакцію ринку на всі ці речі, але маємо розуміти – фрукти та ягоди будуть дорожчі ніж минулого року, навіть в сезон,

– вважає Олег Пендзин.

Не впевнений експерт, у швидкому вирішенні питань логістики. Може так статись – в деяких регіонах тієї ж черешні вродить багато і ціна на неї буде низькою, проте в Києві цифри на цінниках залишатимуться високими через складнощі доставки.

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Це ж стосується й імпорту. В якійсь країні кісточкових може вродити багато, але ж їх імпортувати до нас непросто.

Таким чином враховуючи все вищесказане, цьогорічні ціни на фрукти будуть на відсотків 15-20% вищі за минулорічні. Якщо в 2019 році черешня в цей період коштувала 60-75 гривень за кілограм, то сьогодні це вже 130 гривень.

Цей рік є абсолютно нетрадиційним до звичайної ситуації. Тож все буде непросто.