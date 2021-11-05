Цена элитного коттеджа в Киеве: кулуары Рады собираются ремонтировать за 42 миллиона

Кулуары Верховной Рады хотят отремонтировать за 42 миллиона гривен. Журналисты сравнивают, что за эти деньги можно купить 10-комнатный дом с бассейном и причал на Днепре.

Управление делами Аппарата парламента 2 ноября провело тендер и заказало у ООО "Бриллиантс Групп" ремонт кулуаров. Стоимость – 41,50 миллиона гривен.

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Так, отреставрируют кулуары третьего этажа дома Рады по улице Грушевского, 5 в части обустройства пресс-центра.

Что отремонтируют

Еще в мае заказали проект ремонта у ООО "Грін Маєток". Он обошелся в 1,30 миллиона гривен.

Итак, пресс-центр должен быть на 50 мест, президиум – на 5 мобильных рабочих мест.

Кроме того, обустроят 2 мобильные трибуны, комнату для работы прессы со шкафами на замках, информационные стойки.

Также отремонтируют кабинет работников пресс-центра, копицентр, места для неформального общения и быстрых интервью, сетевую инфраструктуру.



Проект ремонта / Коллаж "Наши деньги" Что закупили для ремонта Для ремонта заказали определенные материалы и вещи для обустройства пресс-центра: 2 немецкие приточно-вытяжные установки Wolf купили по 7,35 миллиона гривен,

2 комплекта автоматики для них – по 578 тысяч,

конструкцию из алюминиевых ферм – 1,33 миллиона,

2 длинных стола индивидуального изготовления с травой – по 35 100 гривен,

6 сидений у окна индивидуального изготовления – по 17 541 гривну,

60 стульчиков для гостей со столиками – по 5 417 гривен.

ковролин Balsan Bolero – 1 696 гривен за квадратный метр. Журналисты отметили, что на рынке его можно найти чуть дешевле – по 1 617 гривен, если брать оптом.

Приемники Shure DR 6004 – 4 806 гривен.

Проект ремонта / Коллаж "Наши деньги" За эти деньги можно купить элитный дом Расследователи отметили, что за деньги, которые выделили на ремонт, можно купить 10-комнатный дом в элитном коттеджном городке в Киеве. Там будет и земля на берегу Днепра, и собственный причал, и бассейн. Кроме того, сауна, джакузи, домашний кинотеатр, бытовая техника.



За эти деньги можно купить коттедж / Скриншот с сайта

Что известно о сделке

Расследователи выяснили, что цена сделки о ремонте всего на 0,1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 41,52 миллиона гривен. Конкурентом "Грін Маєток" был ФЛП Каримов Александр Викторович из Киева. Правда, никто из них не снижал цену во время аукциона.

Киевской "Бриллиантс Групп" владеет и руководит Дмитрий Поляков из Луганска. Кроме этого, он является учредителем и директором ООО "Энергия окружающей среды".

"Грін Маєток" из села Глубокое возле Борисполя принадлежит директору Павлу Красенко из Белгород-Днестровского Одесской области. Ранее он также основал ООО "Киев Девелоп Групп" со Светланой Шелест.