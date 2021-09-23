Цена руды сейчас – это возвращение к обычному положению вещей, – Reuters

Чтобы сдерживать цены на руду, усилий мировых производителей железорудного сырья будет мало.

Согласно прогнозам, Австралия отгрузит на рынок 75,22 млн т руды против августовских 76,01 млн т. Бразилия снова уменьшит месячные отгрузки с 34,39 млн т до 29,54 млн тонн, ЮАР – с 5,62 млн тонн до 4,90 млн тонн.

Издание пишет, что сейчас трудно сказать, хватит ли усилий этих трех крупнейших экспортеров руды, чтобы остановить ценовое пике.

"После условного года достатка для производителей ЖРС снова наступает время затягивать пояса", – говорится в статье.

Исторически так сложилось, что стоимость железной руды чаще находится в диапазоне ниже 100 долл/тонну, чем выше, отмечает аналитик Reuters Клайд Рассел. Поэтому сегодняшнюю динамику можно расценивать как возвращение к обычному положению вещей.

Швейцарская группа UBS, которая является одним из самых авторитетных экспертов на фондовых рынках ГМК, уже оперативно пересмотрела инвестиционные рейтинги майнеров в худшую сторону и дала не очень утешительные прогнозы.

По ее данным, уже к концу 2021 года дефицит ЖРС на рынке изменится на избыток, из-за этого цены на руду продолжат падение, и это продлится долго.

В 2022 году UBS прогнозирует среднюю цену на уровне 89 долл/тонну, в 2023 – 80 долл/тонну. А дальше цена может просесть и до 65 долл/тонну.

Инвестиционная компания Liberum Capital прогнозирует усредненную цену 93 доллара за тонну в следующем году. А Bank of America опасается, что цены могут упасть до уровня маржинальных расходов (80 долл/тонну) уже к концу текущего года.