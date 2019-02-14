Цена - тысяча гривен: в Харькове десятки людей вышли митинговать за серийного убийцу

В Харькове прошел фейковый митинг в поддержку покойного украинского серийного убийцы Анатолия Оноприенко, которого якобы выдвинули "кандидатом в президенты". Его организовали местные журналисты и ветераны АТО.

Оноприенко активисты выбрали специально для проверки любителей легкой наживы, пишет сайт 057.ua.

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Организаторы отмечают, что желающим таким образом подзаработать – абсолютно все равно, за кого голосовать.

И вместо Оноприенко мы могли подставить любую фамилию, будь то Милошевич, Мадуро или Захарченко, это не изменило бы ничего,

– говорят они.

За участие в митинге платили тысячу гривен. Около 150 человек позвонили организаторам только в первый день после появления объявления. Издание отмечает, что в указанное время на площади Конституции собралось меньше людей, чем заявляли, – около сотни.



Пришли митинговать за серийного убийцу/ скриншот из видео 057.ua

Модерировал мероприятие ветеран АТО, который подбросил журналистам идею провести фейковый митинг. По его команде митингующие выкрикивали лозунги: "Оноприенко — это мы!", "Оноприенко — это сила!" и "Оноприенко — будущее Украины!".

Через некоторое время организаторы покинули "митинг" и начали получать десятки звонков с требованием выплатить тысячу гривен.