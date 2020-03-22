Цена халатности – чья-то жизнь: Ермак объяснил, почему украинцы должны терпеть карантин

Глава Офиса Президента Андрей Ермак объяснил причины принятия жестких ограничительных мер во время карантина. Он призвал украинцев потерпеть в условиях дискомфорта ради сохранения жизни и здоровья всех граждан.

Андрей Ермак на своей фейсбук-странице рассказал, что в последние дни президент Владимир Зеленский работает практически круглосуточно и без выходных.

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Он отметил, что сейчас Офис Президента в первую очередь работает над обеспечением граждан и больниц средствами защиты. По его информации, в течение последних трех недель организовано поставки более 10 миллионов дополнительных защитных масок, а также десятки аппаратов искусственной вентиляции легких.

Глава ОП также отметил важность решения транспортных проблем.

Если люди не могут остаться дома по уважительным причинам, власть обязана помочь им добраться до работы, за продуктами или в больницу,

– сказал Ермак.

Политик подчеркнул, что государство заботится об украинских туристах, которые застряли за рубежом.

Руководитель Офиса Зеленского также напомнил о важности поддержки наиболее незащищенных людей, для чего Верховной Радой и правительством был принят пакет экономических стимулов и решение о дополнительных пенсионных выплатах.

По его словам, карантин создал для всех украинцев немало дискомфорта. Но это помогает сохранить жизнь и здоровье.

Не заставляйте врачей падать на рабочих местах от усталости чтобы решать, кого из нескольких тяжелых пациентов спасать. Цена халатности – жизни наших граждан, в особой зоне риска пожилые люди. Задумайтесь на минутку о том, что среди них могут быть наши с вами родители,

– призвал Андрей Ермак.

Он также отметил, что жесткие меры необходимы для уменьшения пиковых нагрузок на систему здравоохранения.

Недостаток тестов и медсредств для противодействия коронавируса в Украине: главное

20 марта Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает дополнительные 10 миллионов тестов на коронавирус из Китая.

Из Китая в Украину уже вылетел военный грузовой самолет ИЛ 76. Самолет отправлялся по медицинский груз, необходимый для борьбы с коронавирусной болезнью Covid-19.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина столкнулась с серьезной конкуренцией между странами за медицинские средства, оборудование и даже за врачей, которые могут работать в условиях карантина. По его словам, правительство контактирует со всеми странами и международными организациями по решению вопроса обеспечения Украинский всем необходимым.

Из-за ситуации с коронавирусом правительство отменило пошлины и НДС на определенный перечень лекарств и медицинского оборудования.

Кроме того, правительство упростило порядок закупок товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавируса Украины. Такое решение будет действовать до 19 апреля 2020 года.



Что запрещено в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала