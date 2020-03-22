Ціна недбалості – чиєсь життя: Єрмак пояснив, чому українці мають терпіти карантин

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак пояснив причини ухвалення жорстких обмежувальних заходів під час карантину. Він закликав українців потерпіти в умовах дискомфорту заради збереження життя і здоров'я ​​усіх громадян.

Андрій Єрмак на своїй фейсбук-сторінці розповів, що останніми днями Володимир Зеленський працює практично цілодобово і без вихідних.

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Він зазначив, що зараз Офіс Президента першочергово працює над забезпеченням українців і лікарень засобами захисту. За його інформацією, протягом останніх трьох тижнів організовано поставки понад 10 мільйонів додаткових захисних масок, десятки апаратів штучної вентиляції легенів.

Глава ОП також вказав на важливість вирішення транспортних проблем.

Якщо люди не можуть залишитися вдома з поважних причин, влада зобов'язана допомогти їм добратися до роботи, за продуктами або в лікарню,

– сказав Єрмак.

Політик наголосив, що держава піклується про українців, які застрягли за кордоном.

Керівник Офісу Зеленського також нагадав про важливість підтримки найбільш незахищених людей, для чого Верховною Радою і урядом було прийнято пакет економічних стимулів і рішення про додаткові пенсійні виплати.

За його словами, карантин створив для усіх українців чимало дискомфорту. Але це допомагає зберегти життя і здоров'я.

Не змушуйте лікарів падати на робочих місцях від втоми аби вирішувати, кого з кількох важких пацієнтів рятувати. Ціна недбалості – життя наших громадян, в особливій зоні ризику літні люди. Задумайтесь на хвилинку про те, що серед них можуть бути наші з вами батьки,

– закликав Андрій Єрмак.

Він також наголосив, що жорсткі заходи потрібні для зменшення пікових навантажень на систему охорону здоров’я.

Нестача тестів і медзасобів для протидії коронавірусу в Україні: головне

20 березня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує додаткові 10 мільйонів тестів на коронавірус з Китаю.

З Китаю в Україну вже вилетів військовий вантажний літак ІЛ 76. Літак відправлявся по медичний вантаж, необхідний для боротьби з коронавірусною хворобою Covid-19.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна зіштовхнулась із серйозною конкуренцією між країнами за медичні засоби, обладнання і навіть за лікарів, які працюватимуть в умовах карантину. За його словами, уряд контактує з усіма країнами і міжнародними організаціями щодо вирішення питання забезпечення українців усім необхідним.

Через ситуацію із коронавірусом уряд скасував мита і ПДВ на певний перелік ліків та медичного обладнання.

Також Кабмін звільнив від сплати ввізного мита і ПДВ певний перелік лікарських засобів, медичних виробів і обладнання, необхідних для запобігання поширення COVID-19, а також для локалізації та ліквідації спалаху.

Окрім того, Уряд спростив порядок закупівель товарів, робіт і послуг, що необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусу Україною. Таке рішення буде діяти до 19 квітня 2020 року.



Що заборонено в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу