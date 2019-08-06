Герус ответил, вырастут ли цены на топливо в Украине

В Украине ввели спецпошлины на импорт топлива из Российской Федерации. Однако цена на дизельное топливо из-за этого не вырастет.

Об этом на брифинге в Министерстве нфраструктуры заявил представитель президента в Кабмине Андрей Герус. Несмотря на это, он подчеркнул, что поставки российских нефтепродуктов в Украину уменьшится вдвое.

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"В общем, поставки российского ресурса в августе уменьшатся почти вдвое. Это то, что касалось трубопроводного транспорта – будет уменьшено с 200 до где-то 100 тысяч тонн", – отметил Герус.

По его словам, спецпошлины позволят демонополизировать рынок нефтепродуктов Украины российскими компаниями. Но в то же время украинские потребители от этого не пострадают. Ведь Украина уже нарастила поставки нефтепродуктов с других направлений.

По августу месяцу мы видим огромный дополнительный ресурс, прежде всего, из Беларуси, с моря, и из стран ЕС. И этот ресурс с запасом компенсирует снижение поставок дизеля из России,

– пояснил представитель президента Украины в Кабмине.

Сейчас в Министерстве инфраструктуры формируют оперативный штаб, который будет работать с крупнейшими нефтетрейдерами Украины.

Что известно о спецпошлинах для России?

С 1 августа поставщики дизельного топлива из Российской Федерации обязаны платить спецпошлину в размере 3,7%. А с 1 октября таможенный сбор в Украине повысят в 4%. Так украинское правительство решило ответить на решение Москвы ограничить поставки нефтепродуктов в нашу страну.