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      Герус ответил, вырастут ли цены на топливо в Украине

      402 Читати новину українською
      Андрей Герус
      Андрей Герус / comments.ua

      В Украине ввели спецпошлины на импорт топлива из Российской Федерации. Однако цена на дизельное топливо из-за этого не вырастет.

      Об этом на брифинге в Министерстве нфраструктуры заявил представитель президента в Кабмине Андрей Герус. Несмотря на это, он подчеркнул, что поставки российских нефтепродуктов в Украину уменьшится вдвое.

      Интересно! Украина ввела спецпошлины на топливо из РФ: Что ждет Медведчука

      "В общем, поставки российского ресурса в августе уменьшатся почти вдвое. Это то, что касалось трубопроводного транспорта – будет уменьшено с 200 до где-то 100 тысяч тонн", – отметил Герус.

      По его словам, спецпошлины позволят демонополизировать рынок нефтепродуктов Украины российскими компаниями. Но в то же время украинские потребители от этого не пострадают. Ведь Украина уже нарастила поставки нефтепродуктов с других направлений.

      По августу месяцу мы видим огромный дополнительный ресурс, прежде всего, из Беларуси, с моря, и из стран ЕС. И этот ресурс с запасом компенсирует снижение поставок дизеля из России,
      – пояснил представитель президента Украины в Кабмине.

      Сейчас в Министерстве инфраструктуры формируют оперативный штаб, который будет работать с крупнейшими нефтетрейдерами Украины.

      Что известно о спецпошлинах для России?
      С 1 августа поставщики дизельного топлива из Российской Федерации обязаны платить спецпошлину в размере 3,7%. А с 1 октября таможенный сбор в Украине повысят в 4%. Так украинское правительство решило ответить на решение Москвы ограничить поставки нефтепродуктов в нашу страну.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Пошлина Горючее Андрей Герус
      Источник: 24 канал
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