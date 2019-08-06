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      Герус відповів, чи зростуть ціни на пальне в Україні

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      Андрій Герус
      Андрій Герус / comments.ua

      В Україні запровадили спецмита на імпорт пального з Російської Федерації. Однак ціна на дизельне паливо через це не зросте.

      Про це на брифінгу в Міністерстві інфраструктури заявив представник президента в Кабміні Андрій Герус. Попри це, він наголосив, що постачання російських нафтопродуктів в Україну зменшиться вдвічі.

      Цікаво! Україна ввела спецмита на пальне з РФ: що чекає на Медведчука

      "Загалом, поставки російського ресурсу в серпні місяці зменшаться майже вдвічі. Це те, що стосувалось трубопровідного транспорту – буде зменшено з 200 до десь 100 тисяч тонн", – зазначив Герус.

      За його словами, спецмита дадуть змогу демонополізувати ринок нафтопродуктів України російськими компаніями. Але водночас українські споживачі від цього не постраждають. Адже Україна вже наростила постачання нафтопродуктів з інших напрямків. 

      По серпню місяцю ми бачимо величезний додатковий ресурс, насамперед, з Білорусі, з моря, і з країн ЄС. І цей ресурс з запасом компенсує зниження поставок дизелю з Росії,
      – пояснив представник президента України в Кабміні.

      Наразі в Міністерстві інфраструктури формують оперативний штаб, який працюватиме з найбільшими нафтотрейдерами України.

      Що відомо про спецмита для Росії?З 1 серпня постачальники дизельного палива з Російської Федерації зобов'язані платити спецмито розміром 3,7%. А з 1 жовтня митний збір в Україні підвищать до 4%. Так український уряд вирішив відповісти на рішення Москви обмежити постачання нафтопродуктів до нашої країни.

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      Теги: Новини України Мито Україна – Росія Новини Росії Пальне Андрій Герус
      Джерело: 24 канал
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