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      Как изменится цена на газ для украинцев с 1 мая

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      Цена на газ с 1 мая 2019 в Украине падает - почему, на сколько
      Цена на газ для населения снизится в мае / Фото из открытых источников

      Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" с 1 мая снижает цену на газ для населения на 300 гривен за 1 тысячу кубических метров. Следовательно, стоимость газа для бытовых потребителей составит около 8,25 гривны за кубометр.

      Почему тарифы на газ подешевеют?

      Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 17 апреля поставил ультиматум главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву – если он не снизит стоимость газа до 24 апреля, то может забыть о своей должности. По мнению главы правительства, цена на голубое топливо в Украине сейчас выше рыночной цены. Поэтому ее необходимо сделать ниже, чем 8 гривен 55 копеек за кубометр.

      Читайте также: Сейчас самое время запастись газом, – специалист о ситуации на рынке и ценах на газ

      В итоге "Нафтогаз" 22 апреля все же согласился на такие условия. Следовательно, с 1 мая население Украины будет платить за газ меньше – 8,25 гривен за кубометр. В то же время согласованный между правительством и "Нафтогазом" механизм позволяет не только избежать подорожания газа, но и уменьшить цену.

      Почему цену на газ хотели поднять?

      Руководитель газового дивизиона "Нафтогаза" Андрей Фаворов 16 апреля рассказал, что они не смогут выполнить постановление Кабмина №293 о снижении цены на газ для населения.

      По его словам, Кабмин может снизить цену на газ для населения только двумя способами – предоставив прямое указание, или внеся изменения в постановление №867, которое предусматривает государственное регулирование цен на газ для населения (так называемый режим ПСО). В то же время постановление правительства №293, которым Кабмин предлагал снизить цены на газ для украинцев, не является ни первым, ни вторым путем. Поэтому, оба постановления правительства противоречат друг другу.

      Следовательно, в мае "Нафтогаз" собирался повысить цену на газ для бытовых потребителей до 9,7-9,8 гривны за кубометр.

      Как менялась цена на газ? Кабинет министров в ноябре прошлого года повысил цену на газ для населения до 8,55 гривен за кубический метр.

      НАК "Нафтогаз" по поручению правительства в начале апреля снизил цену на газ для бытовых потребителей. Поэтому, за апрель украинцы получат новые платежки – вместо 8,55 гривны за кубометр газа, придется заплатить 8,38 гривны. А цена газа для промышленности была снижена с 1 апреля. Это стало возможным благодаря тому, что в Европе сейчас газ подешевел.

      Такое решение в "Нафтогазе" объяснили тем, что в марте его компании воспользовались привлекательной рыночной ситуацией и закупили достаточные объемы газа для обеспечения бытовых потребителей.

      Почему объективных предпосылок для снижения цены на газ у Украины нетчитайте в материале 24 канала.

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      Теги: Новости Украины Андрій Коболев Владимир Гройсман Рынок газа Тарифы на газ Газ Нафтогаз Кабинет Министров Украины Тарифы
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