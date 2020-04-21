Цена российской нефти тоже временно стала отрицательной: детали

В понедельник, 20 апреля, стоимость американской нефти WTI рекордно упала до -40 долларов за баррель. Однако уже на следующий день цена поднялась, но лишь до 1,5 доллара. Не обошло такое падение и российскую нефть – стоимость марки Ural упала до -3 долларов за баррель.

Также отрицательной была и стоимость ценообразующей марки Brent, которая вечером вторника торговалась по -3,5 долларов за баррель. Об этом пишет издание "Коммерсант".

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Получается так, что российская нефть за один день потеряла в своей котировке около 15 долларов. Впрочем, уже утром 21 апреля цена снова начала расти.

По данным ценового агентства Argus, утром 21 апреля цена нефти Urals вновь поднялась до более 17 долларов за баррель.

Также начала расти и стоимость нефти WTI – сначала поднялась до 1,5–2 долларов за баррель, но затем снова опустилась ниже нуля и стоила -0,3 доллара за баррель.

Российская власть назвала ажиотаж вокруг падения цен на нефть спекуляциями и призвала не придавать этому значения. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Вчера произошел обвал цен на майские фьючерсы. Цены на нефть не ушли в отрицательное значение, это абсолютно спекулятивный момент. Просто торговый момент, который был связан с датой закрытия торгов по фьючерсам на май,

– пояснил Песков.

Что значит отрицательная стоимость нефти и почему так произошло?Из-за карантина во всем мире очень существенно упал спрос на нефть. Поэтому получилось, что ее добывали значительно больше, чем этого требовали покупатели.



Когда дошло до того, что новую нефть добывать банально некуда, продавцы готовы платить покупателям, чтобы те только приняли нефть. Причина банальна – останавливать добычу будет значительно дороже, чем платить за уже добытую нефть.

Падение цен на нефть: какими могут быть последствиями

Сейчас сложилась такая ситуация, что любая страна, которая имеет необходимую инфраструктуру, может зарабатывать на сохранении нефти. Все просто – сейчас нефть стоит бесценок, но когда спрос на нефть снова возрастет после пандемии, скорее всего, вырастут и цены.

К таким странам может присоединиться и Украина. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал, что сейчас компания изучает такую ​​возможность и способность государства.