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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ
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      Ціна російської нафти теж тимчасово стала від'ємною: деталі

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      Російська нафта Urals 20 квітня коштувала -3 долари за барель / pravdaurfo.ru

      У понеділок, 20 квітня, вартість американської нафти WTI рекордно впала до -40 доларів за барель. Втім уже наступного дня ціна піднялася, але лише до 1,5 долара. Не обійшло таке падіння і російську нафту – вартість марки Ural впала до -3 долари за барель.

      Так само від'ємною була і вартість ціноутворюючої марки Brent, яка увечері вівторка торгувалася за -3,5 доларів за барель. Про це пише видання "Комерсант".

      До слова Курс рубля до долара різко впав на фоні обвалу ціни нафти

      Виходить так, що російська нафта за один день втратила у своєму котируванні близько 15 доларів. Втім вже зранку 21 квітня ціна знову почала рости.

      За даними цінового агентства Argus, зранку 21 квітня ціна нафти Urals знову піднялася до понад 17 доларів за барель.

      Так само почала зростати і вартість нафти WTI – спершу піднялася до 1,5-2 доларів за барель, але потім знову опустилася нижче нуля і коштувала -0,3 долари за барель.

      Що означає від'ємна вартість нафти і чому так сталося?Через карантин у всьому світі дуже суттєво впав попит на нафту. Відтак вийшло, що її видобували значно більше, ніж цього потребували покупці.

      Коли дійшло до того, що нову нафту видобувати банально немає куди, продавці готові платити покупцям, аби ті лише взяли нафту. Причина банальна – якщо зупиняти видобуток, це буде значно дорожче, ніж платити за вже видобуту нафту.

      Падіння цін на нафту: якими можуть бути наслідками

      Нині склалася така ситуація, що будь-яка країна, яка має необхідну інфраструктуру, може заробляти на збереженні нафти. Усе просто – нині нафта коштує безцінь, але коли попит на нафту знову зросте після пандемії, найімовірніше, зростуть і ціни.

      До таких країн може долучитися і Україна. Виконавчий дирекатор "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів, що нині компанія вивчає таку можливість та спроможність держави.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Нафта Обвал цін на нафту Новини Росії
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