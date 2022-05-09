Ценю смелую позицию, – Зеленский пообщался с главой Европейского Совета, который сейчас в Одессе
Источник:инстаграмм Владимира Зеленского
Президент Европейского Совета Шарль Мишель 9 мая прибыл в Одессу. В видеоформате с политиком пообщался президент Зеленский. Глава страны поблагодарил Мишеля за личное присутствие в Украине и проявленную смелость.
О деталях переговоров рассказали в Офисе Президента. Там отметили, что в разговоре принял участие и премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Зеленский поблагодарил Мишеля за визит в Одессу
Я очень рад, что сегодня на самом высоком уровне Европейский Союз поддерживает Украину именно в это время, когда проявления нацизма, к сожалению, существуют и возрождаются. Но они не должны распространяться, и мы вместе делаем все для этого,
– сказал Владимир Зеленский.
Глава государства отметил, что важно не допустить продовольственный кризис в мире. Ведь Россия блокирует проход торговых судов в украинские порты. Украина является поставщиком зерна для 400 миллионов человек во всем мире. Блокировка экспорта грозит значительным ростом цен. Как результат – может возникнуть голод.Обратите внимание! Именно в Одессе, где 9 мая побывал Мишель, находится заблокированное судно с украинским зерном.
Пшеница должна быть доступна для всех, – Мишель
В ответ глава Евросовета заверил, что пшеница должна быть доступна всем людям в мире, чтобы голод не распространялся по планете. Президент Зеленский ответил, что видит, что ЕС не на словах, а на деле поддерживает Украину. Он поблагодарил Шарля Мишеля за санкционную политику в отношении России.
Уверен, что шестью санкционными пакетами Евросоюз и мир не ограничатся. Но важно не количество этих пакетов, а их результативность. Убежден, что главный результат – чтобы был мир на нашей земле, а значит – в Европе,
– отметил президент Украины.
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Должен быть "План Маршалла" для Украины – Шарль Мишель
Глава Европейского Совета заверил: ЕС продолжит оказывать Украине максимальную финансовую и оборонную помощь.
Должен быть "План Маршалла" для ваших инициатив. Мы должны мобилизовать мировую поддержку, чтобы вы смогли справляться с гуманитарными вызовами и работать, начинать восстанавливать экономику Украины,
– сказал Шарль Мишель.
Он также отметил, что в июне Евросовет рассмотрит заявку на членство Украины в ЕС.
Смотрите фото с онлайн-переговоров Мишеля и Зеленского / Фото ОП:
Визит Шарля Мишеля в Одессу: коротко
- Глава Европейского Совета Шарль Мишель прибыл в Одессу, чтобы отметить День Европы.
- Сопровождал Шарля Мишеля в этой поездке премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
- Европейский политик подчеркнул, что одесситы защищают свои памятники от пуль и ракет, а свободу – от российской агрессии.