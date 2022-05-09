Ценю смелую позицию, – Зеленский пообщался с главой Европейского Совета, который сейчас в Одессе

Президент Европейского Совета Шарль Мишель 9 мая прибыл в Одессу. В видеоформате с политиком пообщался президент Зеленский. Глава страны поблагодарил Мишеля за личное присутствие в Украине и проявленную смелость.

О деталях переговоров рассказали в Офисе Президента. Там отметили, что в разговоре принял участие и премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Зеленский поблагодарил Мишеля за визит в Одессу

Я очень рад, что сегодня на самом высоком уровне Европейский Союз поддерживает Украину именно в это время, когда проявления нацизма, к сожалению, существуют и возрождаются. Но они не должны распространяться, и мы вместе делаем все для этого,

– сказал Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что важно не допустить продовольственный кризис в мире. Ведь Россия блокирует проход торговых судов в украинские порты. Украина является поставщиком зерна для 400 миллионов человек во всем мире. Блокировка экспорта грозит значительным ростом цен. Как результат – может возникнуть голод.

Пшеница должна быть доступна для всех, – Мишель

Именно в Одессе, где 9 мая побывал Мишель, находится заблокированное судно с украинским зерном.

В ответ глава Евросовета заверил, что пшеница должна быть доступна всем людям в мире, чтобы голод не распространялся по планете. Президент Зеленский ответил, что видит, что ЕС не на словах, а на деле поддерживает Украину. Он поблагодарил Шарля Мишеля за санкционную политику в отношении России.

Уверен, что шестью санкционными пакетами Евросоюз и мир не ограничатся. Но важно не количество этих пакетов, а их результативность. Убежден, что главный результат – чтобы был мир на нашей земле, а значит – в Европе,

– отметил президент Украины.

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Должен быть "План Маршалла" для Украины – Шарль Мишель

Глава Европейского Совета заверил: ЕС продолжит оказывать Украине максимальную финансовую и оборонную помощь.

Должен быть "План Маршалла" для ваших инициатив. Мы должны мобилизовать мировую поддержку, чтобы вы смогли справляться с гуманитарными вызовами и работать, начинать восстанавливать экономику Украины,

– сказал Шарль Мишель.

Он также отметил, что в июне Евросовет рассмотрит заявку на членство Украины в ЕС.

Смотрите фото с онлайн-переговоров Мишеля и Зеленского / Фото ОП:

Визит Шарля Мишеля в Одессу: коротко