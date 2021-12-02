Зеленский подчеркнул, что украинский паспорт должен стать залогом свободного и безопасного передвижения по миру.
К теме Зеленский внес в Раду законопроект о двойном гражданстве
Он отметил, что наши граждане должны чувствовать себя защищенными в любой стране. Они должны знать, что на страже прав и интересов стоит государство.
Ценность гражданства Украины должна расти,
– добавил президент.
Законопроекты о множественном гражданстве: что известно
- В парламент 2 декабря поступил законопроект №6368 о множественном гражданстве, который инициировал Зеленский. Текста инициативы еще не показали.
- Президент считает, что вопрос множественного гражданства важен для диаспоры. Мол, принятие этого решения позволит украинцам со всего мира чувствовать себя не людьми украинского происхождения, а именно гражданами Украины.
Какова ситуация с двойным гражданством
- Сейчас в Украине запрещено множественное гражданство.
- В конце февраля 2021 года в СНБО отметили, что власти нужно четко знать, нет ли у кандидатов на государственные должности другого гражданства.
- В марте президент Зеленский ввел в действие решение СНБО, которое касалось противодействия угрозам нацбезопасности в сфере гражданства. У власти было несколько месяцев, чтобы проанализировать законодательство.
- Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что поддерживает идею двойного гражданства для украинцев. Хотя, конечно, о двойном гражданстве с Россией даже не говорится.