Зеленський наголосив, що український паспорт має стати запорукою вільного й безпечного пересування по світу.
До теми Зеленський вніс у Раду законопроєкт про подвійне громадянство
Він зауважив, що наші громадяни мають почуватись захищеними у будь-якій країні. Вони повинні знати, що на сторожі прав та інтересів стоїть держава
Цінність громадянства України має зростати,
– додав президент.
Законопроєкти про множинне громадянство: що відомо
- До парламенту 2 грудня надійшов законопроєкт №6368 про множинне громадянство, який ініціював Зеленський. Текст ініціативи ще не показали.
- Президент вважає, що питання множинного громадянства є важливим для діаспори. Мовляв, ухвалення цього рішення дозволить українцям зі всього світу почуватися не людьми українського походження, а саме громадянами України.
Яка ситуація з подвійним громадянством
- Наразі в Україні недозволене множинне громадянство.
- Наприкінці лютого 2021 року в РНБО наголосили, що владі потрібно чітко знати, чи не мають кандидати на державні посади іншого громадянства.
- У березні президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яке стосувалося протидії загрозам нацбезпеці у сфері громадянства. Влада мала кілька місяців, що проаналізувати законодавство.
- Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що підтримує ідею подвійного громадянства для українців. Хоча, звісно, про подвійне громадянство з Росією навіть не мовиться.