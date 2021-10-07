Десятки тематических фото, на стендах высечены гигантскими буквами 5 слов: безопасность, свобода, верховенство права, равенство и демократия. По словам директора Центра информации и документации НАТО Винеты Кляйне, главная цель и миссия выставки – показать общие ценности, которые разделяют Украина и Альянс.
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В "Борисполе" показали экспозицию о сотрудничестве Украины и НАТО
На фотографиях изображено, как украинские пограничники, военные, нацгвардейцы обмениваются опытом со специалистами НАТО. Совместно участвуют в учениях и тренингах, улучшают взаимосовместимость.
Открывая выставку, Винета Кляйне отметила, что она наглядно показывает результаты сотрудничества Альянса с Украиной и ее Вооруженными силами и другими силовыми структурами.
Через объектив камеры мы можем показать вклад Украины в поддержку мира и международной безопасности, демократии и верховенства права,
– подчеркнула она.
Экспозиция позволяет по-новому посмотреть на партнерство нашей страны с НАТО. Вместо того чтобы освещать процесс внедрения стандартов Альянса, организаторы сосредоточились на фундаментальных принципах, которые разделяют все союзники и украинское общество.
Глава Центра информации и документации НАТО отметила, что народ Украины сделал четкий выбор. На Майдане, во время выборов и на протяжении активного вовлечения в процессы, обеспечивающие ей место среди свободных и демократических наций.
Выставка о сотрудничестве Украины и НАТО / Фото "Радио Свободы"
С 1997 года Центр НАТО информирует украинское общество о деятельности Альянса и сотрудничестве этой организации с нашим государством. С тех пор его миссия почти не изменилась. Более того, он стал креативной площадкой, которая объединила вокруг себя всех, кому небезразлична судьба Украины.
"На протяжении 24 лет мы активно продвигали, поддерживали присутствие Альянса в Украине. Мы делились информацией об инициативах и программах НАТО. Главной нашей задачей стало поднять уровень осведомленности населения Украины о Североатлантическом альянсе", – рассказала Винета Кляйне.
Экспозиция в аэропорту "Борисполь" / Фото "Радио Свободы"
НАТО регулярно организует художественные мероприятия
Подобные мероприятия Альянс организует и поддерживает регулярно. К ним активно привлекает:
- художников;
- активистов;
- рядовых украинцев.
Как, например, в рамках конкурса социальных постеров под названием Art of Security – в переводе "Искусство безопасности". В течение трех месяцев в 2019 году молодые художники и дизайнеры демонстрировали свой взгляд на проблемы безопасности.
Затем серию плакатов собрали в экспозицию. Ее представили в Харькове. Еще раньше во Львове работала выставка посвященная истории НАТО. На плакатах на основе цитат, исторических фактов и документов раскрыли главные вехи становления Североатлантического альянса.
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Украинцы узнали из экспозиции в одесском музее западного и восточного искусства:
- деятельность НАТО – нынешнюю и в прошлом;
- сотрудничество с Украиной;
- самые распространенные мифы об организации.
Выставку открыли в июне 2019 года. Представили десятки работ художников времен холодной войны.
По случаю 70-летия НАТО на Европейской площади в центре Киева обустроили уникальную цветочную инсталляцию с символикой Альянса: четырехлучевой звездой и юбилейной цифрой "70". Место для установки выбрали символично. Там, где в 2013 и 2014 году украинцы боролись за мир и европейское будущее.
Цветочная инсталляция к 70-летию НАТО / Фото "Радио Свободы"
В НАТО убеждены, что подобные культурные мероприятия прежде всего повышают осведомленность молодежи о деятельности Альянса и его роли в обеспечении безопасности.
Председатель Общественной лиги "Украина-НАТО" Сергей Джердж вспомнил, что после распада Советского Союза был тезис – может, НАТО не нужен. Потому что исчезла угроза, с которой боролись западные страны.
Но время показало, что работы немало. Эта организация нужна прежде всего демократическим странам, которые берегут свои евроатлантические ценности, культуру, безопасность,
– подчеркнул он.
Уникальную фотовыставку в "Борисполе" все желающие могут увидеть собственными глазами в течение 4 недель. После презентации в аэропорту экспозиция отправится в Академию пограничной службы в Хмельницком.
А потом будет путешествовать по Украине, чтобы увидеть фотографии, таким образом и больше узнать о сотрудничестве с НАТО, смогли как можно больше украинцев.