Десятки тематических фото, на стендах высечены гигантскими буквами 5 слов: безопасность, свобода, верховенство права, равенство и демократия. По словам директора Центра информации и документации НАТО Винеты Кляйне, главная цель и миссия выставки – показать общие ценности, которые разделяют Украина и Альянс.

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В "Борисполе" показали экспозицию о сотрудничестве Украины и НАТО

На фотографиях изображено, как украинские пограничники, военные, нацгвардейцы обмениваются опытом со специалистами НАТО. Совместно участвуют в учениях и тренингах, улучшают взаимосовместимость.

Открывая выставку, Винета Кляйне отметила, что она наглядно показывает результаты сотрудничества Альянса с Украиной и ее Вооруженными силами и другими силовыми структурами.

Через объектив камеры мы можем показать вклад Украины в поддержку мира и международной безопасности, демократии и верховенства права,

– подчеркнула она.

Экспозиция позволяет по-новому посмотреть на партнерство нашей страны с НАТО. Вместо того чтобы освещать процесс внедрения стандартов Альянса, организаторы сосредоточились на фундаментальных принципах, которые разделяют все союзники и украинское общество.

Глава Центра информации и документации НАТО отметила, что народ Украины сделал четкий выбор. На Майдане, во время выборов и на протяжении активного вовлечения в процессы, обеспечивающие ей место среди свободных и демократических наций.



Выставка о сотрудничестве Украины и НАТО / Фото "Радио Свободы"

С 1997 года Центр НАТО информирует украинское общество о деятельности Альянса и сотрудничестве этой организации с нашим государством. С тех пор его миссия почти не изменилась. Более того, он стал креативной площадкой, которая объединила вокруг себя всех, кому небезразлична судьба Украины.

Обратите внимание! Уже несколько лет в стенах Центра информации и документации действует креативное пространство, в рамках которого в офисе Представительства НАТО в Украине выставлены работы украинских художников.

"На протяжении 24 лет мы активно продвигали, поддерживали присутствие Альянса в Украине. Мы делились информацией об инициативах и программах НАТО. Главной нашей задачей стало поднять уровень осведомленности населения Украины о Североатлантическом альянсе", – рассказала Винета Кляйне.

Экспозиция в аэропорту "Борисполь" / Фото "Радио Свободы"

НАТО регулярно организует художественные мероприятия

Подобные мероприятия Альянс организует и поддерживает регулярно. К ним активно привлекает:

художников;

активистов;

рядовых украинцев.

Как, например, в рамках конкурса социальных постеров под названием Art of Security – в переводе "Искусство безопасности". В течение трех месяцев в 2019 году молодые художники и дизайнеры демонстрировали свой взгляд на проблемы безопасности.

Затем серию плакатов собрали в экспозицию. Ее представили в Харькове. Еще раньше во Львове работала выставка посвященная истории НАТО. На плакатах на основе цитат, исторических фактов и документов раскрыли главные вехи становления Североатлантического альянса.

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Украинцы узнали из экспозиции в одесском музее западного и восточного искусства:

деятельность НАТО – нынешнюю и в прошлом;

сотрудничество с Украиной;

самые распространенные мифы об организации.

Выставку открыли в июне 2019 года. Представили десятки работ художников времен холодной войны.

По случаю 70-летия НАТО на Европейской площади в центре Киева обустроили уникальную цветочную инсталляцию с символикой Альянса: четырехлучевой звездой и юбилейной цифрой "70". Место для установки выбрали символично. Там, где в 2013 и 2014 году украинцы боролись за мир и европейское будущее.



Цветочная инсталляция к 70-летию НАТО / Фото "Радио Свободы"

В НАТО убеждены, что подобные культурные мероприятия прежде всего повышают осведомленность молодежи о деятельности Альянса и его роли в обеспечении безопасности.

Председатель Общественной лиги "Украина-НАТО" Сергей Джердж вспомнил, что после распада Советского Союза был тезис – может, НАТО не нужен. Потому что исчезла угроза, с которой боролись западные страны.

Но время показало, что работы немало. Эта организация нужна прежде всего демократическим странам, которые берегут свои евроатлантические ценности, культуру, безопасность,

– подчеркнул он.

Уникальную фотовыставку в "Борисполе" все желающие могут увидеть собственными глазами в течение 4 недель. После презентации в аэропорту экспозиция отправится в Академию пограничной службы в Хмельницком.

А потом будет путешествовать по Украине, чтобы увидеть фотографии, таким образом и больше узнать о сотрудничестве с НАТО, смогли как можно больше украинцев.