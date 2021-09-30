Речь идет о важной платформе обмена информацией и опытом между Советом национальной безопасности и обороны Украины и правительственными организациями и международными партнерами. Масштаб киберпреступлений сейчас уже является беспрецедентным, под прицел хакеров попадают не только бизнес или отдельные граждане, но и государства.

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Инструменты и действия преступников становятся более изобретательными и непредсказуемыми. В вопросе кибербезопасности ни одно государство не может гарантировать постоянный покой. Операционный директор программы по кибербезопасности CRDF Global Тодд Спайрес отметил, что если говорить о полной безопасности в сфере киберпространства Украины, то можно сказать одно – в этой сфере никто и нигде не может быть защищен на 100%.

Саммит устроили при содействии СНБО

Участники саммита Национального кластера кибербезопасности обсуждали, как укрепить возможности защиты киберпространства Украины. К дискуссиям присоединились представители посольств:

Великобритании;

Японии;

Эстонии;

НАТО.

Вместе они подводили итоги уже проделанной работы, обменивались мнениями и определили задачи на будущее. Как эффективно противостоять кибератакам – своим опытом делились и Соединенные Штаты Америки.

Сотрудничество в этой сфере между Соединенным штатами и Украиной очень тесное. Вместе с украинскими партнерами мы ищем возможности для совместной работы,

– сказал операционный директор программы по кибербезопасности CRDF Global Тодд Спайрес.

Саммит устроили при содействии Совета национальной безопасности и обороны Украины и Фонда гражданских исследований и развития США. Эта независимая организация была основана в 1995 году. И уже более четверти века остается надежным партнером Украины.

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"Более 20 лет мы занимались поддержкой ученых, причастных к разработке химического, бактериологического и другого оружия во времена Советского союза. Мы занимались их обучением, использованием их навыков в гражданских сферах", – рассказал Михаил Верич, заместитель руководителя программ Фонда гражданских исследований и развития США в Украине.

Усиление работы специалистов по кибербезопасности

С начала своей деятельности Фонд поддерживал украинских ученых по многочисленным программам. Предоставил более 700 грантов для научно-исследовательских проектов на общую сумму более 30 млн долларов. Способствовал научным исследованиям и развитию образования, продвижению украинских инноваций.

Чтобы усилить работу специалистов по кибербезопасности, Фонд гражданских исследований и развития запустил программу по улучшению безопасности в киберпространстве в Украине, Молдове и Западных Балканах. Михаил Верич отметил, что с 2018 года начали активное сотрудничество при поддержке Госдепартамента США по программам кибербезопасности. Проводят обучение и плодотворно сотрудничают с СНБО в частности.



Фонд запустил программу по улучшению безопасности в киберпространстве / Скриншот с видео "Фактора безопасности"

Одна из инициатив фонда при поддержке Госдепартамента США – программа "Киберзащитники" для украинских ветеранов боевых действий. Во время учебы им помогают овладеть базовые навыки по кибербезопасности и криптографии, обучают защищать информационное пространство. Но главное – опять дают толчок к жизни.

Учебную программу разрабатывали лучшие американские и украинские специалисты по кибербезопасности. Они имеют опыт работы с военными и ветеранами. Всего – более 20 экспертов. Обучение длится 4 месяца. После участники Программы проходят тестирование.

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По его результатам получают диплом и доступ к международной сертификации Академии CISCO. Это программа профессионального развития в сфере компьютерных технологий. Поэтому ветераны могут претендовать на высокооплачиваемые должности.

Украина продолжает совершенствоваться в направлении киберзащиты. И за 2,5 года нашего сотрудничества мы увидели разительные достижения наших партнеров. Мы очень хотим и в дальнейшем вместе с украинскими коллегами совершенствовать кибербезопасность вашей страны,

– заявил операционный директор программы по кибербезопасности CRDF Global Тодд Спайрес.

Помощь рядовым украинцам в сфере кибербезопасности

Не попасть на крючок и не стать жертвой киберзлоумышленников специалисты помогают и рядовым украинцам.

Представители Фонда гражданских исследований и развития США разработали специальный курс с базовыми правилами безопасности в цифровой среде. Ведь главный враг хакеров – внимательный и знающий пользователь.

Полный выпуск "Фактора безопасности" на 24 канале: смотрите видео

"Мы разработали курс кибергигиены, который сейчас воплощаем для 12 университетов, уже 7000 студентов со всей Украины имели возможность его пройти", – сказал Михаил Верич, заместитель руководителя программ Фонда гражданских исследований и развития США в Украине.

В рамках курса участники узнают об основных угрозах в цифровом пространстве. Могут понять, за какой информацией охотятся хакеры и узнать, что нужно делать, чтобы предотвратить воздействиям кибермошенников.

Сейчас хакеры проникают в компьютеры других людей, взламывают системы безопасности крупных организаций, блокируют работу интернет-ресурсов власти. Злоумышленники шифруют или блокируют доступ к данным, похищают деньги и ценную информацию. Хакерские атаки в киберпространстве способны нанести вред на уровне государства. Киберпреступники могут:

вывести из строя электростанции;

остановить производство;

подорвать нефтеперерабатывающий завод.

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То, что в один момент можно ударить по всей системе жизнеобеспечения – не голливудский сценарий. Заместитель министра энергетики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгений Владимиров сказал, что общая задача с международными партнерами – построить внутри страны такую ​​систему кибербезопасности, которая смогла действительно быть достаточно устойчивой для тех атак, которые несут угрозу.

Хакерская атака на энергетические объекты

В декабре 2015 года киберпреступники обесточили 3 украинские энергоснабжающие организации. 30 подстанций одна за другой выходили из строя, а диспетчеры не могли контролировать этот процесс. Ориентировочно 230 тысяч украинцев примерно 6 часов оставались без света.



В 2015 году киберпреступники обесточили украинские энергоснабжающие организации / Скриншот с видео "Фактора безопасности"

Это была первая в мире успешная хакерская атака на энергетические объекты. И осуществлена ​​была именно в Украине. Уже потом специалисты выяснили: из строя системы управления вывел запущенный извне вирус под названием BlackEnergy. При его использовании были замечены российские хакеры.

За год подобную атаку осуществили уже в Киеве. А за неделю до этого хакеры взломали сайты Министерства финансов, государственной казначейской службы и пенсионного фонда. Еще более масштабное нападение Украина пережила в июне 2017 года. Тогда в один миг компьютерный вирус под названием Petya одновременно парализовал:

банки;

почты

железную дорогу;

аэропорты;

СМИ;

органы власти;

транспорт;

критически важные объекты инфраструктуры.

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На тысячах мониторов по всей стране появился одна и та же надпись на черном экране о замораживании всех данных. Тогда Украина оказалась не готовой – компании несколько дней восстанавливали утраченную информацию, убытки оценили в 10 миллиардов долларов, а поймать хакеров так и не удалось. Впрочем кибератака продемонстрировала насколько важно заботиться о кибербезопасности.

Киберзащита стала одним из приоритетов

От хакерских атак страдают и страны НАТО. Именно поэтому киберзащита стала одним из приоритетных направлений деятельности Альянса. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ сказал, что в Альянсе очень серьезно относятся к технологическим достижениям. Они имеют огромный потенциал, но также могут повлиять на безопасность.

Основы киберполитики Альянса Североатлантический совет утвердил в январе 2008 года – после масштабной хакерской атаки на Эстонию. А на саммит в Варшаве союзники признали киберпространство зоной ведения военных действий – на уровне с сушей, морем и небом.

Мы согласились, что кибератака может спровоцировать применение статьи 5. Когда нападение на одного союзника означает нападение на всех,

– сказал Мирча Джоанэ.

НАТО не имеет собственного кибероружия, но активно противодействует хакерским преступления. Отслеживают и ежедневно оперативно сообщают о новых инцидентах специалисты Центра киберзащиты НАТО. Он расположен в штабе Верховного главнокомандующего в бельгийском Монсе. Информацию предоставляют в реальном времени не только союзникам, но и странам-партнерам.

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Благодаря созданной сети сотрудничества по кибербезопасности, национальные группы реагирования на чрезвычайные ситуации могут быстро и безопасно обмениваться информацией. Центр киберзащиты – это часть Агентства НАТО по связи и информации.

Уже через 2 года в НАТО полноценно заработает новый Центр киберопераций, тоже в Монсе. Он будет координировать оперативную деятельность Альянса в киберпространстве. В его состав войдут 70 экспертов. Они будут получать данные в режиме реального времени. Информировать военное командование и укреплять киберзащита союзников.

О развитии киберспособностей НАТО, роли Эстонии и подготовке специалистов по кибербезопасности – смотрите в программе.