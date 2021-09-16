Бок о бок с силами Альянса несут службу и украинские военные. У многих за плечами – опыт боевых действий на Востоке Украины. Сообщения об опасных находках американские взрывотехники в Косове получают едва ли не ежедневно. Военные всегда готовы отправиться на вызов.

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Старшая группы по утилизации взрывоопасных предметов Тейлор Мартин отметила, что обычно они получают такие звонки ежедневно или через день. Однако за последние полторы недели был только один вызов.

Они готовы к разминированию территории любой сложности при любых погодных обстоятельствах. Ни палящее солнце, ни проливной дождь, ни мороз не станут помехой в работе специалистам. Их главная обязанность – обезвредить взрывные устройства и неразорвавшиеся боеприпасы.

Выполнение опасных заданий

Выполнять опасное задание взрывотехники отправляются в полном защитном снаряжении. Задача специалистов – не просто взорвать бомбу, а обезвредить ее безопасно для окружающей среды. Обезвреживают найденную взрывчатку в специальных контейнерах в глубоких карьерах – подальше от домов местных жителей. Так бомбы никому не причинят вреда.

На группу американских военных взрывотехников возложена особая миссия. За тысячи километров от Родины они несут службу в составе Международных сил НАТО по поддержанию мира – KFOR.

Быть частью этой команды – одна из самых высоких почестей, которую я имею. Другие доверяют мне свою жизнь, а я им свою,

– рассказал сержант штаба Захари Маклейн.



Пейзажи Косово до сих пор покрывают сотни неразорвавшихся снарядов / Скриншот из видео программы "Фактор безопасности"

Живописные горные пейзажи Косово в самом сердце Балкан до сих пор покрывают сотни неразорвавшихся снарядов. В селах, вдоль дорог, на склонах и даже кладбищах – фугасы, бомбы и минные поля с давно утерянными картами.

Военные действия на территории Косово

В 1998 году на территории Косово вспыхнули военные действия. Вызвал их межнациональный конфликт с Сербией. Долгое время Косово было автономным краем, населенным преимущественно албанцами-мусульманами – меньшинством в Югославии. Ситуация изменилась в 1989 году, тогда сербские власти во главе со Слободаном Милошевичем лишили регион автономии.

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После распада Югославии, официальный Белград усилил давление на албанцев и установил в Косове прямое управление. Напряженность между албанцами и сербами по национальности усилилась. Противостояние переросло в кровопролитную войну.

Остановить военные действия удалось только благодаря вмешательству НАТО. В результате военной операции Альянса, сербские силы покинули Косово. Заместитель генерального секретаря НАТО по военным операциям Джонатан Пэриш отметил, что конфликт вызвал ужасный гуманитарный кризис. Это угрожало стабильности в регионе и безопасности. Североатлантический альянс должен был вмешаться.

Чтобы окончательно положить конец вооруженному противостоянию, развести противоборствующие стороны и создать условия для начала гуманитарной операции – летом 1999 года в Косово вошли первые подразделения KFOR под эгидой НАТО.

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Всего к операции привлекли 46 тысяч военнослужащих. За два десятилетия контингент планово сокращался. Сейчас гарантировать мир в этом регионе помогают почти 3,5 тысячи армейцев из 27 стран. Изменились и цели миссии. Сейчас международные силы KFOR помогают поддерживать мир и безопасность в Косово. В то же время они способствуют развитию демократического, мультинационального общества.

Без безопасности не может быть политического диалога, а без диалога невозможно принимать политические решения, поэтому военные будут оставаться в Косово пока не будет достигнуто решение,

– сказал экс-командующий сил KFOR Лоренцо Д'аддарио.

Как изменилась ситуация в Косово

За 40 километров от Приштины – центрального города Косово – расположен Camp Bondsteel – военная база сил Соединенных Штатов под командованием KFOR. Тамошние жители уже давно привыкли к соседям-военным и дружелюбно относятся к миротворцам.

"Мы стараемся слышать людей, и установить мостик между военными KFOR и местными жителями. Иногда у людей больше вопросов, иногда меньше, но подавляющее большинство относится к нам приветливо", – объяснил Лука Джарелл, 1-й лейтенант команды связи и мониторинга миссии KFOR.

Во время выполнения заданий американским взрывотехникам приходится все время носить на себе защитный костюм, хотя работать в нем непросто. По словам Захари Маклейн, такой костюм весит примерно 35 килограмм. Впрочем, миротворцы признались: осознают, что в Косово на них возложена особая миссия – вернуть местным жителям безопасную жизнь.



К остюм весит примерно 35 килограмм / Скриншот из видео программы "Фактор безопасности"

Ситуация в Косово сейчас кардинально отличается от того, что увидели военные KFOR, впервые прибыв туда в июне 1999 года. В городах установилась мирная жизнь. Улицы полностью заполнены:

автомобилями;

лавками;

шумными пешеходами;

посетителями кофеен.

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Большинство жителей Косово сейчас наслаждаются безопасностью, которой у них не было на протяжении десятилетий. И этому способствуют военные KFOR. Ежедневно военные осуществляют патрулирование на границе, гарантируют правопорядок на контрольно-пропускных пунктах, охраняют важные объекты и помогают местному населению.

В 1999 году в Косово, конечно, не было полиции. Присутствовали только международные войска. Сейчас же в местной полиции несут службу, как косовары-албанцы, так и сербы – вместе гарантируют порядок во всех уголках Косово,

– заметил экс-командующий сил KFOR Лоренцо Д'аддарио.

Но несмотря на успехи в развитии местных сил безопасности, работы у военных KFOR больше, чем достаточно. Ведь малейшая угроза – и весьма условный мир в регионе может пошатнуться. Поэтому иностранные военные постоянно тренируются и совершенствуют свои навыки. Должны не терять бдительность и быть готовыми в любой момент предотвратить возможные провокации.

В Косово службу несут и украинские военные

Солдаты НАТО бок о бок тренируются с подразделениями стран-партнеров Альянса. В Косово службу несут и украинские военные.

Украинские военные в Косово прежде всего несут службу на наблюдательных пунктах, предотвращают незаконную перевозку оружия, взрывчатки, а еще гарантируют свободное передвижение по автодорогам региона.

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В боевом дежурстве за полторы тысячи километров от родных домов украинцы принимают участие от начала миссии. Сначала в составе украинско-польского батальона, затем – как самостоятельное подразделение. Многие из них прошли и "горячие точки" украинского востока.

Кроме прочего, миротворцы KFOR выполняют и важную гуманитарную миссию. От начала пандемии коронавируса специальные подразделения помогали передавать косовским госпиталям средства личной защиты, в частности:

перчатки;

маски;

защитные очки;

одежду;

средства дезинфекции.

Уже более двух десятилетий военные подразделения миссии KFOR помогают развивать мир в Косово. Ведь стабильность там – залог безопасности всего региона.