Пліч-о-пліч із силами Альянсу несуть службу й українські військові. У багатьох за плечима – досвід бойових дій на Сході України. Повідомлення про небезпечні знахідки американські вибухотехніки в Косові отримують чи не щодня. Військові завжди готові вирушити на виклик.

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Старша групи з утилізації вибухонебезпечних предметів Тейлор Мартін зазначила, що зазвичай вони отримують відповідні дзвінки щодня або через день. Проте за останні півтора тижня мали лише один виклик.

Вони готові до розмінування території будь-якої складності за будь-яких погодних обставин. Ані пекуче сонце, ані рясний дощ, ані мороз не стануть на заваді роботі фахівцям. Їхній головний обов'язок – знешкодити вибухові пристрої і нерозірвані боєприпаси.

Виконання небезпечних завдань

Виконувати небезпечне завдання вибухотехніки вирушають у повному захисному спорядженні. Завдання фахівців – не просто підірвати бомбу, а знешкодити її безпечно для довкілля. Знешкоджують знайдену вибухівку у спеціальних контейнерах у глибоких кар'єрах – подалі від будинків місцевих жителів. Так бомби нікому не заподіють шкоди.

На групу американських військових вибухотехніків покладена особлива місія. За тисячі кілометрів від Батьківщини вони несуть службу у складі Міжнародних сил НАТО з підтримки миру – KFOR.

Бути частиною цієї команди – одна з найвищих почестей, яку я маю. Інші довіряють мені своє життя, а я їм своє,

– розповів сержант штабу Захарі Маклейн.



Краєвиди Косова досі вкривають сотні нерозірваних снарядів / Скриншот з відео програми "Фактор безпеки"

Мальовничі гірські краєвиди Косова у самому серці Балкан досі вкривають сотні нерозірваних снарядів. У селах, уздовж доріг, на схилах і навіть кладовищах – фугаси, бомби й мінні поля з давно втраченими картами.

Військові дії на території Косова

У 1998 році на території Косова спалахнули військові дії. Спричинив їх міжнаціональний конфлікт із Сербією. Тривалий час Косово було автономним краєм, населеним переважно албанцями-мусульманами – меншиною в Югославії. Ситуація змінилася у 1989 році, тоді сербська влада на чолі зі Слободаном Мілошевичем позбавила регіон автономії.

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Після розпаду Югославії, офіційний Белград посилив тиск на албанців і встановив у Косові пряме управління. Напруженість між албанцями і сербами за національністю посилилася. Протистояння переросло у кровопролитну війну.

Зупинити військові дії вдалося тільки завдяки втручанню НАТО. Внаслідок військової операції Альянсу, сербські сили залишили Косово. Заступник генерального секретаря НАТО з військових операцій Джонатан Періш зазначив, що конфлікт спричинив жахливу гуманітарну кризу. Це загрожувало стабільності в регіоні та безпеці. Північноатлантичний альянс мусив утрутитися.

Аби остаточно покласти край збройному протистоянню, розвести протиборчі сторони та створити умови для початку гуманітарної операції – влітку 1999 року до Косова увійшли перші підрозділи KFOR під егідою НАТО.

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Загалом до операції залучили 46 тисяч військовослужбовців. За два десятиліття контингент планово скорочувався. Нині гарантувати мир у цьому регіоні допомагають майже 3,5 тисячі армійців із 27 країн. Змінилися й цілі місії. Наразі міжнародні сили KFOR допомагають підтримувати мир і безпеку в Косові. Водночас вони сприяють розвитку демократичного, мультинаціонального суспільства.

Без безпеки не може бути політичного діалогу, а без діалогу неможливо ухвалювати політичні рішення, тож військові залишатимуться у Косові допоки не буде досягнуто рішення,

– сказав екскомандувач сил KFOR Лоренцо Д'аддаріо.

Як змінилася ситуація у Косово

За 40 кілометрів від Приштини – центрального міста Косова – розташований Camp Bondsteel – військова база сил Сполучених Штатів під командуванням KFOR. Тамтешні жителі вже давно звикли до сусідів-військових й приязно ставляться до миротворців.

"Ми намагаємося чути людей, і встановити місток між військовими KFOR та місцевими жителями. Іноді люди мають більше питань, іноді менше, але переважна більшість ставиться до нас привітно", – пояснив Лука Джарелл, 1-й лейтенант команди зв'язку та моніторингу місії KFOR.

Під час виконання завдань американським вибухотехнікам доводиться весь час носити на собі захисний костюм, хоча працювати в ньому непросто. За словами Захарі Маклейн, відповідний костюм важить приблизно 35 кілограмів. Утім миротворці зізналися: усвідомлюють, що у Косово на них покладена особлива місія – повернути місцевим мешканцям безпечне життя.



Костюм важить приблизно 35 кілограмів / Скриншот з відео програми "Фактор безпеки"

Ситуація у Косові нині кардинально відрізняється від того, що побачили військові KFOR, вперше прибувши туди у червні 1999 року. У містах встановилося мирне життя. Вулиці вщерть заповнені:

автомобілями;

крамницями;

гамірними пішоходами;

відвідувачами кав'ярень.

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Більшість мешканців Косова нині насолоджуються безпекою, яку не мали впродовж десятиліть. І цьому сприяють військові KFOR. Щодня військові здійснюють патрулювання на кордоні, гарантують правопорядок на контрольно-пропускних пунктах, охороняють важливі об'єкти і допомагають місцевому населенню.

У 1999 році у Косово, звичайно, не було поліції. Були присутні лише міжнародні війська. Нині ж у місцевій поліції несуть службу, як косовари-албанці, так і серби – разом гарантують порядок у усіх куточках Косова,

– зауважив екскомандувач сил KFOR Лоренцо Д'аддаріо.

Та попри успіхи у розбудові місцевих сил безпеки, роботи у військових KFOR більше, ніж достатньо. Адже найменша загроза – і вельми умовний мир у регіоні може похитнутися. Тож іноземні військові постійно тренуються і вдосконалюють свої навички. Мають не втрачати пильність і бути готовими у будь-який момент запобігти можливим провокаціям.

У Косово службу несуть й українські військові

Солдати НАТО пліч-о-пліч тренуються з підрозділами країн-партнерів Альянсу. У Косово службу несуть й українські військові.

Українські військові у Косово насамперед несуть службу на спостережних пунктах, запобігають незаконному перевезенню зброї, вибухівки, а ще гарантують вільне пересування автошляхами регіону.

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В бойовому чергуванні за півтори тисячі кілометрів від рідних домівок українці беруть участь від започаткування місії. Спочатку у складі українсько-польського батальйону, згодом – як самостійний підрозділ. Чимало з них пройшли й "гарячі точки" українського Сходу.

Окрім іншого, миротворці KFOR виконують і важливу гуманітарну місію. Від початку пандемії коронавірусу спеціальні підрозділи допомагали передавати косовським шпиталям засоби особистого захисту, зокрема:

рукавички;

маски;

захисні окуляри;

одяг;

засоби дезінфекції.

Уже понад два десятиліття військові підрозділів місії KFOR допомагають розбудовувати мир у Косові. Адже стабільність там – запорука безпеки всього регіону.