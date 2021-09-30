Мовиться про важливу платформу обміну інформацією і досвідом між Радою національної безпеки та оборони України й урядовими організаціями та міжнародними партнерами. Масштаб кіберзлочинів наразі вже є безпрецедентним, під приціл хакерів потрапляють не тільки бізнес або окремі громадяни, а й держави.

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Інструменти та дії злочинців стають більш винахідливими й непередбачуваними. У питанні кібербезпеки жодна держава не може гарантувати постійний спокій. Операційний директор програми з кібербезпеки CRDF Global Тодд Спайрес зазначив, що якщо говорити про цілковиту безпеку в сфері кіберпростору України, то можна сказати єдине – в цій сфері ніхто і ніде не може бути захищений на 100%.

Саміт влаштували за сприяння РНБО

Учасники саміту Національного кластера кібербезпеки обговорювали те, як зміцнити спроможності захисту кіберпростору України. До дискусій долучилися представники посольств:

Великої Британії;

Японії;

Естонії;

НАТО.

Разом вони підбивали підсумки вже зробленого, обмінювалися думками та визначили завдання на майбутнє. Як ефективно протистояти кібератакам – своїм досвідом ділилися й Сполучені Штати Америки.

Співпраця в цій сфері між Сполученим штатами та Україною дуже тісна. Разом з українськими партнерами ми шукаємо можливості для спільної роботи,

– сказав операційний директор програми з кібербезпеки CRDF Global Тодд Спайрес.

Саміт влаштували за сприяння Ради національної безпеки й оборони України і Фонду цивільних досліджень та розвитку США. Ця незалежна організація була заснована 1995 року. І вже понад чверть століття залишається надійним партнером України.

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"Понад 20 років ми займалися підтримкою вчених, причетних до розроблення хімічної, бактеріологічної та іншої зброї за часів Радянського союзу. Ми опікувалися їхнім навчання, використанням їхніх навичок в цивільних сферах", – розповів Михайло Верич, заступник керівника програм Фонду цивільних досліджень та розвитку США в Україні.

Підсилення роботи фахівців з кібербезпеки

Від початку своєї діяльності Фонд підтримував українських вчених за численними програмами. Надав понад 700 грантів для науково-дослідних проєктів на загальну суму в понад 30 мільйонів доларів. Сприяв науковим дослідженням та розвитку освіти, просуванню українських інновацій.

Щоб підсилити роботу фахівців із кібербезпеки, Фонд цивільних досліджень та розвитку запустив програму з покращення безпеки у кіберпросторі в Україні, Молдові та Західних Балканах. Михайло Верич зазначив, що з 2018 року почали активну співпрацю за підтримки Держдепартаменту США щодо програм кібербезпеки. Проводять навчання та плідно співпрацюють з РНБО зокрема.



Фонд запустив програму з покращення безпеки у кіберпросторі / Скриншот з відео "Фактору безпеки"

Одна з ініціатив фонду за підтримки Держдепартаменту США – програма "Кіберзахисники" для українських ветеранів бойових дій. Під час навчання їм допомагають опанувати базові навички з кібербезпеки й криптографії, навчають захищати інформаційний простір. Але головне – знову дають поштовх до життя.

Навчальну програму розробляли найкращі американські та українські фахівці з кібербезпеки. Вони мають досвід роботи з військовими та ветеранами. Загалом – понад 20 експертів. Навчання триває 4 місяці. Потому учасники Програми проходять тестування.

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За його результатами отримують диплом і доступ до міжнародної сертифікації Академії CISCO. Це програма професійного розвитку у сфері комп'ютерних технологій. Відтак ветерани можуть претендувати на високооплачувані посади.

Україна продовжує вдосконалюватися у напрямку кіберзахисту. І за 2,5 роки нашої співпраці ми побачили разючі досягнення наших партнерів. Ми дуже хочемо й надалі разом із українськими колегами вдосконалювати кібербезпеку вашої країни,

– заявив операційний директор програми з кібербезпеки CRDF Global Тодд Спайрес.

Допомога пересічним українцям у сфері кібербезпеки

Не потрапити на гачок і не стати жертвою кіберзловмисників фахівці допомагають і пересічним українцям.

Представники Фонду цивільних досліджень та розвитку США розробили спеціальний курс із базовими правилами безпеки у цифровому середовищі. Адже головний ворог хакерів – уважний і обізнаний користувач.

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"Ми розробили курс кібергігієни, який нині втілюємо для 12 університетів, вже 7 тисяч студентів з усієї України мали змогу його пройти", – сказав Михайло Верич, заступник керівника програм Фонду цивільних досліджень та розвитку США в Україні.

У межах курсу учасники дізнаються про основні загрози в цифровому просторі. Мають змогу зрозуміти, за якою інформацією полюють хакери та дізнатися, що потрібно робити, щоб запобігти впливам кібершахраїв.

Нині хакери проникають у комп'ютери інших людей, зламують системи безпеки великих організацій, блокують роботу інтернет-ресурсів влади. Зловмисники шифрують або блокують доступ до даних, викрадають гроші та цінну інформацію. Хакерські атаки в кіберпросторі здатні завдати шкоди на рівні держави. Кіберзлочинці можуть:

вивести з ладу електростанції;

зупинити виробництво;

підірвати нафтопереробний завод.

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Те, що в один момент можна вдарити по всій системі життєзабезпечення – не голлівудський сценарій. Заступник міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Євген Владіміров сказав, що спільне завдання з міжнародними партнерами – розбудувати всередині країни таку систему кібербезпеки, яка б змогла дійсно бути достатньо стійкою для тих атак, що несуть загрозу.

Хакерська атака на енергетичні об'єкти

У грудні 2015 року кіберзлочинці знеструмили 3 українські енергопостачальні організації. 30 підстанцій одна за одною виходили з ладу, а диспетчери не мали змоги контролювати цей процес. Орієнтовно 230 тисяч українців приблизно 6 годин залишалися без світла.



У 2015 році кіберзлочинці знеструмили українські енергопостачальні організації / Скриншот з відео "Фактору безпеки"

Це була перша у світі вдала хакерська атака на енергетичні об'єкти. І здійснена була саме в Україні. Вже потім фахівці з'ясували: з ладу системи управління вивів запущений ззовні вірус під назвою BlackEnergy. У його використанні були помічені російські хакери.

За рік подібну атаку здійснили уже в Києві. А за тиждень до цього хакери зламали сайти Міністерства фінансів, державної казначейської служби і пенсійного фонду. Ще масштабніший напад Україна пережила у червні 2017 року. Тоді в одну мить комп'ютерний вірус під назвою Petya одночасно паралізував:

банки;

пошти;

залізницю;

аеропорти;

ЗМІ;

органи влади;

транспорт;

критично важливі об'єкти інфраструктури.

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На тисячах моніторів по всій країні з'явився один і той самий напис на чорному екрані про замороження всіх даних. Тоді Україна виявилась не готовою – компанії кілька днів відновлювали втрачену інформацію, збитки оцінили у 10 мільярдів доларів, а спіймати хакерів так і не вдалося. Втім кібератака продемонструвала наскільки важливо дбати про кібербезпеку.

Кіберзахист став одним із пріоритетів

Від хакерських атак потерпають і країни НАТО. Саме тому кіберзахист став одним із пріоритетних напрямів діяльності Альянсу. Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане сказав, що в Альянсі дуже серйозно ставляться до технологічних досягнень. Вони мають величезний потенціал, але також можуть вплинути безпеку.

Засади кіберполітики Альянсу Північноатлантична рада затвердила у січні 2008 року – після масштабної хакерської атаки на Естонію. А на саміт у Варшаві союзники визнали кіберпростір зоною ведення воєнних дій – на рівні із суходолом, морем та небом.

Ми погодилися, що кібератака може спровокувати застосування статті 5. Коли напад на одного союзника означає напад на всіх,

– сказав Мірча Джоане.

НАТО не має власної кіберзброї, але активно протидіє хакерським злочинам. Відстежують і щодня оперативно повідомляють про нові інциденти фахівці Центру кіберзахисту НАТО. Він розташований у штабі Верховного головнокомандувача в бельгійському Монсі. Інформацію надають в реальному часі не тільки союзникам, а й країнам-партнерам.

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Завдяки створеній мережі співпраці з кібербезпеки, національні групи реагування на надзвичайні ситуації можуть швидко та безпечно обмінюватися інформацією. Центр кіберзахисту – це частина Агентства НАТО з питань зв'язку та інформації.

Вже за 2 роки у НАТО повноцінно запрацює новий Центр кібероперацій, теж у Монсі. Він координуватиме оперативну діяльність Альянсу в кіберпросторі. До його складу ввійдуть 70 експертів. Вони отримуватимуть дані в режимі реального часу. Інформуватимуть військове командування і зміцнюватимуть кіберзахист союзників.

Про розвиток кіберможливостей країн НАТО, роль Естонії та підготовку фахівців з кібербезпеки – дивіться у програмі.