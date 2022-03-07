Ценой собственной жизни спас сослуживцев: в Киевской области погиб полковник Петр Горбатюк
7 марта 2022 , 02:35Читати новину українською
Источник:"Твій Романів"
В боях в Киевской области погиб полковник Петр Горбатюк. Причиной смерти стало прямое попадание вражеской ракеты.
Полковник Петр Горбатюк погиб в Вышгороде. Сегодня его похоронят на родной Житомирской области.
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В последние минуты жизни полковник проводил эвакуацию личного состава и боевой техники. Жизнь Петра Горбатюка оборвала вражеская ракета.
Ценой своей жизни полковник спас жизнь солдат и офицеров.
Петра Горбатюка похоронят в родном селе Пилипо-Кошары, Романовского района. У погибшего полковника остались жена и двое дочерей.
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