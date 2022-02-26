Ценой собственной жизни взорвал мост: Зеленский присвоил Виталию Скакуну звание Героя посмертно
Владимир Зеленской посмертно присвоил Виталию Скакуну звание Героя Украины. Украинский защитник взорвал Генический автомобильный мост вместе с собой.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время своего обращения 26 февраля.
Важно Украинский военный взорвал Генический мост вместе с собой, чтобы остановить оккупантов
Герой – Скакун Виталий Владимирович – был сапером 35-й отдельной бригады морской пехоты.
Всем, кто защищает Украину сегодня, – слава! Вы – герои!
– подчеркнул президент.
Что известно о Виталии Скакуне и его подвиге
25 февраля Вооруженные силы Украины приняли решение взорвать Генический автомобильный мост, чтобы остановить танковую колонну оккупантов.
Это боевое задание выполнял инженер отдельного батальона матрос Виталий Скакун. К сожалению, он не успел выйти.
Этот героический поступок значительно замедлил продвижение врага. Украинское подразделение смогло передислоцироваться и организовать оборону.
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