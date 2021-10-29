Около 09:00 часов утра в полицию поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Владимирская – Герцена, вблизи дома, под знаком пешеходного перехода стоит подозрительный предмет, похожий на дипломат.

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На место происшествия прибыли и проводят проверку следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической и кинологической служб, патрульные полицейские, а также скорая помощь. Они оцепили район возможной опасности.

Сейчас специалисты проводят обследование чемодана темного цвета.

В Хмельницком обнаружили подозрительный чемодан / Фото Нацполиции

В Харькове "заминировали" 4 ТРЦ

Сразу в 4 торговых центрах Харькова 16 октября искали взрывчатку. В полиции рассказали, что получили письма с угрозой устроить взрыв.

Делали осмотр не только торговых помещений, но и прилегающей территории. Поэтому на это пришлось потратить достаточно много времени и усилий правоохранителей.