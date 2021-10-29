Близько 09:00 години ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиць Володимирська – Проскурівська, поблизу будинку, під знаком пішохідного переходу стоїть підозрілий предмет, схожий на дипломат.

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На місце події прибули та проводять перевірку слідчо-оперативна група, спеціалісти вибухотехнічної та кінологічної служб, патрульні поліцейські, а також швидка допомога. Вони оточили район можливої небезпеки.

Наразі спеціалісти проводять обстеження валізи темного кольору.

У Хмельницькому виявили підозрілу валізу / Фото Нацполіції

У Харкові "замінували" 4 ТРЦ

Одразу в 4 торгових центрах Харкова 16 жовтня шукали вибухівку. У поліції розповіли, що отримали листи з погрозою влаштувати вибух.

Робили огляд не лише торгових приміщень, а й прилеглої території. Тому на це довелося потратити досить багато часу та зусиль правоохоронців.