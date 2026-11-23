Как сообщает телеграм-канал "Крымский ветер", городская инфраструктура в исторической части сибирского города приходит в упадок без какого-либо внешнего воздействия.

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Каковы подробности?

Пока российские власти направляют миллиардные ресурсы на разрушение украинских городов, населенные пункты внутри самой России разваливаются из-за отсутствия финансирования и базового коммунального обслуживания.

Глубокие ямы, разбитые дороги и поврежденные здания стали привычной реальностью для российских регионов, где внутренние проблемы годами игнорируются ради военной экспансии Кремля.

Как выглядит российский Иркутск: смотрите видео

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в селе Капустин Яр в Астраханской области России, где расположен 4-й Государственный центральный межвидовой полигон, до сих пор не решили ряд основных коммунальных проблем.

По оценкам аналитиков, стоимость одной ракеты "Орешник" может составлять от 30 до 80 миллионов долларов, а чаще всего называют сумму около 40 миллионов. В то же время местные власти годами не могут выделить примерно 80 миллионов рублей на организацию централизованного водоснабжения в селе. Из-за проблем с водой часть жителей зимой вынуждена таять снег, чтобы получить воду.

Не лучше ситуация и с дорогами. Российские СМИ неоднократно писали об их неудовлетворительном состоянии. Во время непогоды улицы села становятся почти непроходимыми из-за грязи и подтопления.