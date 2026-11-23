Як повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер", міська інфраструктура в історичній частині сибірського міста занепадає без жодного зовнішнього впливу.

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Які подробиці?

Поки російська влада спрямовує мільярдні ресурси на руйнування українських міст, населені пункти всередині самої Росії розвалюються через відсутність фінансування та базового комунального догляду.

Глибокі ями, розбиті дороги та пошкоджені будівлі стали звичною реальністю для російських регіонів, де внутрішні проблеми роками ігнорують заради воєнної експансії Кремля.

Як виглядає російський Іркутськ: дивіться відео

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що в селі Капустин Яр в Астраханській області Росії, де розташований 4-й Державний центральний міжвидовий полігон, досі не розв'язали низку базових комунальних проблем.

За оцінками аналітиків, вартість однієї ракети "Орешнік" може становити від 30 до 80 мільйонів доларів, а найчастіше називають суму близько 40 мільйонів. Водночас місцева влада роками не може виділити приблизно 80 мільйонів рублів на проведення централізованого водопостачання в селі. Через проблеми з водою частина жителів узимку змушена топити сніг, щоб отримати воду.

Не краща ситуація і з дорогами. Російські медіа неодноразово писали про їхній незадовільний стан. Під час негоди вулиці села стають майже непрохідними через багнюку та підтоплення.