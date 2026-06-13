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Як живуть люди у місці, звідки запускають ракети?

У селі Капустин Яр в Астраханській області, де розташований 4-й Державний центральний міжвидовий полігон Росії, досі не вирішені базові комунальні питання.

За оцінками аналітиків, одна ракета "Орешник" може коштувати від 30 до 80 мільйонів доларів, а найчастіше називається сума близько 40 мільйонів доларів. Водночас місцева влада роками не може знайти близько 80 мільйонів рублів для будівництва централізованого водопостачання в Капустиному Яру.

За повідомленнями російських ЗМІ, частина мешканців села взимку змушена використовувати талий сніг через проблеми з доступом до води.

В одному із сюжетів російських каналів показали, як жителі Капустиного Яру добувають воду: дивіться фото

Попри періодичні заяви про майбутнє будівництво водогону, реалізація проєкту затягується, а для повноцінного забезпечення населення водою необхідно також прокласти розподільчі мережі.

Як виглядає Капустин Яр з якого запускають "Орешник": дивіться фото

Проблемною залишається й дорожня інфраструктура. У російських медіа неодноразово повідомляли про критичний стан доріг у населеному пункті. Під час негоди окремі вулиці стають важкопрохідними через багнюку та підтоплення.

У якому стані дороги в Капустиному Яру після негоди: скриншот із сюжету росЗМІ

Відомо, що у Капустиному Яру проживає понад чотири тисячі людей. Вони продовжують потерпати від відсутності базових умов для нормального життя.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичної ракети середньої дальності "Орешник" найближчими днями. Росія вже проводить всі необхідні підготовки на полігоні.

Крім того, ЗМІ поширювали інформацію про те, що Україна отримала від США інформацію про ймовірну загрозу російського ракетного удару та ймовірне застосування "Орешника". Проте, станом на зараз офіційних підтверджень цієї інформації не було.