Центр Мебели, Эпицентр и U+ System запустили благотворительную инициативу "Поддержи жизнь без границ!"

Компания "Эпицентр К" и сеть мебельных магазинов "Центр Мебели" совместно с реабилитационным центром U+ System объявляет о старте благотворительной инициативы.

Цель проекта "Поддержи жизнь без границ!" – помочь украинским защитникам и защитницам вернуться к полноценной жизни после травм, полученных во время защиты Украины, отмечает 24 Канал.

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"Вместе мы можем помочь героям вернуться к жизни без границ. Наши защитники и защитницы – это пример несокрушимости и силы духа. Помощь в восстановлении их здоровья – это наша общая ответственность перед теми, кто защищал нас и продолжает это делать", – отметила Ирина Шинкаренко, заместитель председателя ООО "Эпицентр К" в сфере коммуникаций, рекламы, связей с общественностью и СМИ.

Каждая покупка мебели в магазинах "Центр Мебели" и "Центр Мебели Grand" сети "Эпицентр" станет вкладом в помощь нашим героям. Компания "Эпицентр К" перечислит 1 миллион на восстановление наших защитников и защитниц в современном центре U+ System.

Мы верим, что восстановление страны начинается с человека. За годы работы U+ SYSTEM я слышала сотни историй от военных – в предоперационных, во время реабилитации, на консультациях. Это истории о потерях и борьбе. Но в то же время это истории и о победе. Победу над ограничениями, страхами, физическими и психологическими травмами. Инициатива "Поддержи жизнь без границ!" – это наше совместное усилие, чтобы помочь тем, кто отдал все ради нашей свободы, вернуться к полноценной жизни,

– подчеркнула Александра Мостепан, CEO реабилитационного центра U+ SYSTEM.

В компании призывают каждого присоединиться к благотворительной инициативе, покупать мебель, создавая комфорт в своем доме и одновременно поддержать тех, кто рисковал своей жизнью ради нашей безопасности.

"Поддерживая героев, мы вместе помогаем им почувствовать, что они не одни. Их сила и мужество вдохновляют всех нас, а ваша помощь становится движущей силой изменений. Каждая покупка мебели в наших магазинах – это не только забота об уюте вашего дома, но и реальная поддержка тем, кто в ней нуждается", – отметил руководитель направления "Мебель" сети "Эпицентр", Александр Лукьянченко.