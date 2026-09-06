Войско будущего, – "Перун" рассказал, как работает центр "Фаланга"
Центр мультидоменных операций "Фаланга" проводит успешные операции на юге Украины. Над этим работают бойцы Первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла и 475-го отдельного штурмового полка Code 9.2.
Об этом 24 Каналу рассказал командир первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов "Перун". По его словам, подразделение отличается эффективным планированием и управлением.
Что известно о "Фаланге"?
Как подчеркнул военный, центр "Фаланга" объединил в единую систему те средства, которые давно существуют в Силах обороны Украины. Там специализируются на ударах middle-strike с помощью дронов для нарушения логистики противника.
Все современные средства мы переводим в плоскость общевойскового боя. Основным достижением "Фаланги" является то, что мы планируем и решаем задачи, исходя из современных средств поражения и разведки. Мы стараемся создать войска будущего,
– подчеркнул "Перун".
Недавно совместными усилиями удалось уничтожить российскую радиолокационную станцию "Каста-2Е2". Произошло это в районе Вишневого в Запорожской области, примерно в 80 километрах от линии фронта.
Военный рассказал о работе центра "Фаланга": смотрите видео 24 Канала