Войско будущего, – "Перун" рассказал, как работает центр "Фаланга"

Центр мультидоменных операций "Фаланга" проводит успешные операции на юге Украины. Над этим работают бойцы Первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла и 475-го отдельного штурмового полка Code 9.2.

Об этом 24 Каналу рассказал командир первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов "Перун". По его словам, подразделение отличается эффективным планированием и управлением.

Что известно о "Фаланге"?

Как подчеркнул военный, центр "Фаланга" объединил в единую систему те средства, которые давно существуют в Силах обороны Украины. Там специализируются на ударах middle-strike с помощью дронов для нарушения логистики противника.

Все современные средства мы переводим в плоскость общевойскового боя. Основным достижением "Фаланги" является то, что мы планируем и решаем задачи, исходя из современных средств поражения и разведки. Мы стараемся создать войска будущего,

– подчеркнул "Перун".

Недавно совместными усилиями удалось уничтожить российскую радиолокационную станцию "Каста-2Е2". Произошло это в районе Вишневого в Запорожской области, примерно в 80 километрах от линии фронта.

Военный рассказал о работе центра "Фаланга": смотрите видео 24 Канала