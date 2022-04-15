Об этом сообщили жители Одессы. Новостной портал "Думская" собрал фото, подтверждающие, что работа коммунальных служб продолжается.

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Издание сообщает, что на некоторых центральных улицах понемногу начали разбирать баррикады, блокировавшие подъезды к Дерибасовской.

Центр Одессы освобождают от баррикад и противотанковых ежей / Фото "Думская"

По словам депутата Одесского райсовета Натальи Богаченко, противотанковые ежи направят на Херсонско-Николаевское направление.

Центр Одессы освобождают от баррикад и противотанковых ежей / Фото "Думская"

Кстати, вскоре с улиц Одессы исчезнут не только баррикады. По словам Геннадия Труханова, с памятного знака городов-побратимов, расположенного на Думской площади, уберут все названия российских населенных пунктов. С памятника уберут указатели Санкт-Петербург, Москва, Волгоград, Ростов-на-Дону и Таганрог.

Центр Одессы освобождают от баррикад и противотанковых ежей / Фото "Думская"

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