К эвакуации граждан были привлечены полицейские Одесщины. Они рассказали, что относились к каждому, как к члену собственной семьи.

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Все семьи, которые спасли из Херсона, уехали в безопасные приюты. Там их уже ждут со всем необходимым, поддержат и помогут устроиться на новом месте.

Смотрите фотографии из эвакуации людей:

"А однажды они обязательно вернутся в свои дома, ведь по-другому и быть не может", – добавили в Национальной полиция Украины.

Смотрите видео из Одессы:

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