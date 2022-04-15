До евакуації громадян були залучені поліцейські Одещини. Вони розповіли, що ставилися до кожного, мов до члена власної родини.

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Усі сімʼя, які врятували з Херсона, поїхали у безпечні притулки. Там на них вже чекають зі всім необхідним, підтримають та допоможуть влаштуватися на новому місці.

Дивіться світлини з евакуації людей:

"А одного дня вони обов’язково повернуться до своїх домівок, адже по-іншому й бути не може", – додали в Національній поліція України.

Дивіться відео з Одеси:

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