Про це у новому відеозверненні повідомив міський голова Олешків Євген Рищук. Він зазначив, що надалі виходитиме на зв'язок значно рідше.

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Окупанти повісили російський прапор в Олешках

За його словами війська Росії заходять до міста.

Сьогодні у нас виникло питання з патрулюванням вулиць. Місцеві патрулі не будуть співпрацювати з російськими. Тобто росіяни вже будуть самі патрулювати вулиці. Тому не виходьте у комендантську годину з домівок,

– каже Рищук.

Він додав, що міські комунальні служби та парки надалі працюватимуть, оскільки досі отримують українську зарплату.

Питання евакуації, за словами Рищука, наразі узгоджується з Києвом.

Місто майже порожнє. Багато людей виїхали за цей час,

– зазначив міський голова.

Водночас він запевнив, що до кінця контролюватиме ситуацію, зокрема з міста вивозитимемся сміття, працюватимуть комунальні служби.

Бої до нас ще не підійшли, ніч обіцяє бути тихою,

– підсумував Рищук

Дивіться звернення міського голови:

Зверніть увагу – раніше окупанти безжально розгромили кладовище в Олешках. Наслідками поділилися мешканці, які досі не покинули місто.

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