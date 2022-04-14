Об этом в новом видеообращении сообщил городской голова населенного пункта Евгений Рыщук. Он отметил, что в дальнейшем будет выходить на связь гораздо реже.

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Оккупанты повесили российский флаг в Олешках

По его словам, войска РФ заходят в город.

У нас возник вопрос с патрулированием улиц. Местные патрули не будут сотрудничать с российскими. То есть, россияне будут сами патрулировать улицы. Поэтому не выходите в комендантский час из дома,

– говорит Рыщук.

Он добавил, что городские коммунальные службы и парки будут работать, поскольку до сих пор получают украинскую зарплату.

Вопрос эвакуации согласовывается с Киевом.

Город почти пустой. Многие люди уехали за это время,

– отметил городской голова.

В то же время он заверил, что до конца будет контролировать ситуацию, в частности из города будут вывозить мусор, будут работать коммунальные службы.

Бои к нам еще не дошли, ночь обещает быть тихой,

– подытожил Рыщук

Смотрите обращение городского головы: