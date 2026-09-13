Первый в Украине: в Киевской области открылся Центр помощи детям, пострадавшим от насилия

11 сентября в Киевской области открылся центр PANDA – по защите, адвокации и реабилитации детей, пострадавших от сексуального насилия или ставших его свидетелями. Это первый в Украине центр такого формата, где ребенок и его семья могут получить комплексную помощь в одном безопасном и дружественном к ребенку пространстве.

Открытие центра состоялось при поддержке Киевской областной военной администрации. Подробности основатели центра рассказали 24 Каналу.

Что известно об особенностях и деятельности центра?

Прежде всего, учредители пояснили, что название PANDA происходит от английских слов Protection AND Advocacy – "защита и адвокация". Оно отражает главную миссию центра – защитить ребенка, его безопасность и права, а также обеспечить необходимую поддержку на пути к восстановлению.

Были случаи, когда ребенка допрашивали более ста раз. Представьте себе: более ста раз ребенок на протяжении многих лет проходил через это. Это просто ужасно. Мы можем изменить эту систему, и она уже меняется,

– отметил Николай Кулеба, генеральный директор БО БФ Save Ukraine.



Открытие PANDA в Киевской области / Фото, предоставлено 24 Каналу

PANDA будет работать как пилотный проект общины и внедрять модель помощи, построенную с учетом индивидуальных потребностей и наилучших интересов ребенка.

В центре смогут координировать свою работу психологи, социальные работники, юристы, медицинские специалисты, представители правоохранительных органов и системы правосудия.

Такой подход позволяет ребенку и его семье не обращаться самостоятельно в большое количество учреждений и не повторять историю пережитого каждый раз при взаимодействии с новым специалистом.

Координация между службами помогает снизить риск повторной травматизации и обеспечить последовательное сопровождение – от первого обращения до восстановления и защиты прав ребенка.

В PANDA дети и их семьи смогут получить:

психологическую и социальную поддержку;

юридическую помощь и представительство интересов ребенка;

медицинские консультации;

сопровождение в ходе следствия и судебного процесса;

проведение необходимых процессуальных действий в специально оборудованных помещениях;

поддержку в рамках индивидуальной программы восстановления.

При необходимости ребенок сможет временно проживать в приюте во время прохождения программы восстановления. В нем предусмотрено 30 койко-мест. Общая вместимость центра – оказание помощи до 500 детей в год.

Пространство PANDA обустроено с учетом потребностей детей разного возраста, а также принципов безбарьерности и инклюзивности.

Все помещения спроектированы так, чтобы ребенок, переживший сексуальное или иное насилие, мог получать необходимую помощь в безопасной, комфортной и дружественной обстановке.

Особую роль в работе PANDA будет играть взаимодействие с правоохранительными органами и системой правосудия. Модель центра предусматривает, что необходимые процессуальные действия и следственные меры будут проводиться с учетом наилучших интересов ребенка и с минимизацией риска его повторной травматизации.

Опыт Child Rescue в оказании помощи детям, пострадавшим от сексуального насилия

PANDA создана на основе более чем 20-летнего опыта Child Rescue в сфере защиты детей. Организация помогает детям в Украине с 2005 года, оказывая специализированную психологическую, социальную и юридическую помощь детям, пострадавшим от сексуального насилия и сексуальной эксплуатации.

В рамках программы Child Rescue комплексную помощь уже получили 185 детей. По 18 делам суды вынесли обвинительные приговоры, а преступники были наказаны лишением свободы.

Опыт сопровождения детей, переживших сексуальное насилие, защиты их прав в ходе следствия и судебного разбирательства, а также многолетнее сотрудничество специалистов различных сфер стали профессиональной основой для создания PANDA.

Часть экосистемы Save Ukraine

PANDA создана в рамках экосистемы сервисов Save Ukraine. Child Rescue является имплементационным партнером Save Ukraine и реализует специализированную модель комплексной помощи детям, пострадавшим от сексуального и других форм насилия.

Эта помощь также касается детей, которых Save Ukraine спасает с временно оккупированных территорий Украины и из России. По возвращении они могут нуждаться в широком спектре услуг для преодоления последствий пережитого, в частности в психологической, социальной, юридической и медицинской помощи.

PANDA будет дополнять эту систему, оказывая специализированную поддержку детям, пережившим сексуальное насилие или ставшим его свидетелями.

Объединение опыта, ресурсов и профессиональной экспертизы организаций позволяет создать пространство, в котором ребенок и его семья могут получать необходимые услуги в одном месте, без необходимости самостоятельно координировать помощь между различными учреждениями.

PANDA также должна стать примером взаимодействия между государственными структурами, местными властями и общественными организациями в сфере защиты детей.

"Проблемы детей нельзя замалчивать и нельзя делать вид, что этой проблемы не существует. Мы все должны работать над тем, чтобы дети жили достойно", – сказал Тимур Ткаченко, председатель Киевской ОГА.

Открытие Центра PANDA – это шаг к развитию системы защиты детей в Украине, в которой помощь организована с учетом безопасности, достоинства, потребностей и наилучших интересов каждого ребенка.