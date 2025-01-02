Во Львове появился новый центр помощи ветеранам: какие услуги будет предоставлять хаб

Во Львове открыли новый офис Львовского центра предоставления услуг участникам боевых действий. Там будут помогать ветеранам в трудоустройстве и карьерном росте.

Это уже третий такой хаб, и расположен он в Железнодорожном районе на улице Выговского, 32, что неподалеку ЦНАПа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

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Чем будет заниматься новый хаб для ветеранов во Львове

В центре будут работать ветераны, которые имеют боевой опыт. Хаб контактирует с центром занятости и крупными предприятиями города, которые готовы трудоустраивать ветеранов.

Здесь можно получить весь комплекс услуг со спецификой ветеранской политики. Ты можешь здесь пообщаться, рассказать о своих навыках и специальность, и тебе предложат разный спектр мест работы,

– рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

Руководитель Львовского центра предоставления услуг участникам боевых действий Андрей Жолоб добавил, что центр создали, чтобы дать ветеранами шанс найти новое призвание в гражданской жизни.

"Имеем возможность открывать ветеранские центры практически в каждом районе города. И каждый центр имеет свою специализацию. На Чупринки мы сделали специализацию поддержки семей без вести пропавших и военнопленных, а здесь, на Выговского, акцент есть на трудоустройстве и карьерном развитии, потому что есть проблема и отсутствие контакта между бизнесом, компаниями и ветеранами. Здесь будут работать все, кто имеет ветеранский боевой опыт, то есть будет "равный – равному"", – рассказал Андрей Жолоб.

В центре будут проводить обучение и периодические курсы в малых группах: учить предпринимательства, как открыть ФЛП, как работать с налоговой службой, а также рассказывать, какие есть платформы для трудоустройства ветеранов и для предложений бизнеса.

Платформа kurs.in.ua уже стала партнером для организации обучения ветеранов. В центре уже можно получить консультацию специалиста по трудоустройству.

В хабе хотят организовать замкнутый цикл – обучение, карьерный рост, сотрудничество с бизнесом и трудоустройство.

Там также будут предоставлять юридическую и психологическую помощь, консультации по социальным гарантиям и льготам.

Приглашаем представителей бизнеса, которые понимают потребность в трудоустройстве ветеранов. Уже есть хороший пример сотрудничества с местной предпринимательницей, которая устроила на работу ветерана массажистом. Также удалось наладить сотрудничество с австрийско-украинской компанией, которая занимается обучением карьерного роста,

– добавил Андрей Жолоб.

Во Львове открыли новый центр для ветеранов: смотрите видео

Результаты работы Львовского центра предоставления услуг участникам боевых действий

В 2024 году Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий:

предоставил услуги для 24 559 человек,

провел более 3 тысяч юридических консультаций, 2,5 тысяч психологических услуг и 13 тысяч информационных консультаций.

оказывал финансовую поддержку семьям ветеранов,

провел 90 мероприятий, привлекая почти 3 тысячи человек, и более 20 тренингов и учений, как общаться гражданским с военными.

В общем он работает уже 8 лет. Это был один из первых подобных заведений в Украине: здесь оказывают как помощь и консультации, так и принимают документы на городские выплаты для семей защитников.

Адреса центра:

ул. Пекарская, 41 (главный офис),

ул. Чупринки, 85 (оказывают поддержку семьям военнопленных и пропавших без вести),

ул. Выговского, 32.

Впоследствии такие центры появятся в каждом районе города. Следующий – в Шевченковском районе.

Важно. График работы центра: понедельник – четверг: 08:00 – 17:00, пятница: 08:00 – 15:45. Контакт: +38 073 962 83 25.