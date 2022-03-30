В Беларуси есть телеграм-канал, отслеживающий передвижение военных и их техники по территории страны, в том числе и российских – "Беларускі Гаюн".

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Именно он зафиксировал, как в Гомеле в Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека приехали автобусы – 7 медицинских ПАЗов. Внутри были люди. По всей вероятности, это российские солдаты, которых привезли из Зоны отчуждения. В этот центр на регулярной основе привозят русских солдат.

С момента захвата Чернобыльской АЭС было опасение, что российские оккупанты могут повлечь за собой экологическую катастрофу. Ведь была информация, что они роют окопы в "Рыжем лесу" – наиболее загрязненной радиацией части Чернобыльской зоны.

Кроме того, тяжелая техника подняла большое количество пыли, в которой могут быть остатки радиации. Поэтому российские оккупанты оказались под угрозой облучения.

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"Есть правила обращения с этой территорией. Они обязательны для выполнения, потому что радиация – это физика, она работает без учета статусов или погон. При наличии минимального интеллекта у командования или солдат можно было избежать этих последствий. Страна обезьян". – отреагировал на это руководитель Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.