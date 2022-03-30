У Білорусі є телеграм-канал, який відслідковує пересування військових та їх техніки територією країни, у тому числі й російських – "Беларускі Гаюн".

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Саме він зафіксував, як в Гомелі до Республіканського науково-практичного центру радіаційної медицини та екології людини приїхали автобуси – 7 медичних ПАЗів. Всередині були люди. Цілком ймовірно, що це російські солдати, яких привезли із Зони відчуження. У цей центр на регулярній основі привозять російських солдатів.

З моменту захоплення Чорнобильської АЕС було побоювання, що російські окупанти можуть спричинити екологічну катастрофу. Адже була інформація, що вони риють окопи в "Рудому лісі" – найбільш забрудненій радіацією частині Чорнобильської зони.

Окрім того, важка техніка підняла чималу кількість пилюки, в якій можуть бути залишки радіації. Тож російські окупанти опинилися під загрозою опромінення.

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"Є правила поводження з цією територією. Вони обов'язкові для виконання, бо радіація – це фізика, вона працює без урахування статусів чи погонів. При наявності мінімального інтелекту у командування чи солдатів, можна було уникнути цих наслідків. Країна мавп". – відреагував на це керівник Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко.