В эфире 24 канала российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин отметил, что пока рано о чем-то говорить, ведь мы не видим никаких действий этого центра. Ничего не видим.
Важно Ему некуда идти, – Фейгин прокомментировал заявление об "отставке" кадырова
По его словам, пока это только намерение, если власть не будет изменена мирным путем. Эта констатация очень важна, ведь в условиях войны возможно только вооруженное сопротивление, которое трансформируется в гражданскую войну. Это может быть источником, возможностью, методом избавления от путинизма и путина самого.
Политическая оппозиция, которая не способна прибегнуть к вооруженной силе, что это за оппозиция в случае борьбы с таким режимом, как путинский?,
– акцентировал Марк Фейгин.
Он отметил, что нужно дать время. Главное, что прозвучало – эти методы допустимы. Теперь важно обрести эту субъектность. В случае ее возникновения какие-то практические стороны сами себя реализуют.
Какая задача центра
Марк Фейгин отметил, что это организация сопротивления внутри самой россии. Ведь в целом такой центр не нужен, если они будут ограничиваться целями защиты украинского народа, и без них воюющего. Главное, что этот центр будет делать внутри россии, какая у них связь с подпольем и вообще есть ли она. Однако это второй этап, а не первый.
"Первый – это декларативный этап, когда максимальное количество людей объединяется вокруг средства достижения цели. После этого можно говорить о методах борьбы и все остальное", – добавил правозащитник.
Он отметил, что пока еще не видно реакции кремля на это все. Ведь они могут кого-то убить или совершить теракт и обвинить в убийстве населения. Также могут послать людей, которые изнутри будут грызть организацию.
"В любом случае пока это только декларация, ничего практически не сделано, нужно будет посмотреть", – подытожил Фейгин.
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