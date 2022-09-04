В ефірі 24 каналу російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін зазначив, що поки рано про щось говорити, адже ми не бачимо ніяких дій цього центру. Нічого не бачимо.

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За його словами, поки це тільки намір, що влада не буде змінена мирним шляхом. Ця констатація дуже важлива, адже в умовах війни можливий тільки збройний спротив, який трансформується в громадянську війну. Це може бути джерелом, можливістю, методом позбавлення від путінізма й путіна самого.

Політична опозиція, яка не здатна вдатися до збройної сили, що це за опозиція у випадку боротьби з таким режимом, як путінський?,

– акцентував Марк Фейгін.

Він зазначив, що треба дати час. Головне, що прозвучало – ці методи допустимі. Тепер важливо віднайти цю субʼєктність. У випадку її виникнення, якісь практичні сторони самі себе реалізують.

Яке завдання центру

Марк Фейгін зазначив, що це організація спротиву всередині самої росії. Адже загалом такий центр не потрібний, якщо вони будуть обмежуватися цілями захисту українського народу, який і без них воює. Головне, що цей центр буде робити всередині росії, який у них зв'язок з підпіллям й чи взагалі він є. Проте це другий етап, а не перший.

"Перший – це декларативний етап, коли максимальна кількість людей обʼєднується навколо засобу досягнення цілі. Після того можна казати про методи боротьби й все інше", – додав правозахисник.

Він зазначив, що ще поки не видно реакції кремля на це все. Адже вони можуть когось вбити або зробити теракт і звинуватити у вбивстві населення. Також можуть підіслати людей, які з середини будуть гризти організацію.

"В будь-якому випадку поки це тільки декларація, нічого практично не зроблено, треба буде подивитися", – підсумував Фейгін.

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