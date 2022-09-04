Чергова так звана кампанія по заманюванню на фронт виявилась доволі іронічною. За обличчя армії виступив окупант з понівеченим лицем після поранення, передає 24 канал.

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Обличчя каже більше за всю піар-кампанію

При цьому в військоматі з ним записали відео. Вихваляють окупанта звісно ж дуже сильно. Мовляв, показав себе на війні в Україні у всій красі, має ордени, звання. Чоловік з Дагестану.

Просять брати з нього приклад і звертатися у військкомати для того, щоб йти служити за контрактом. Що розказує сам окупант важко розібрати. А наприкінці з нього ніби сміються, мовляв, здоров'я тобі і духом не падай.

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Загалом обличчя окупанта говорить про перспективи більше, ніж вся піар-кампанія.

Шалені втрати росії на війні в Україні

Країна-агресорка втрачає не лише особовий склад, але й техніку. Як наслідок, російські окупаційні війська продовжують страждати від деморалізації. Окрім великих втрат, на це також впливають проблеми із зарплатою.

За результатами виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами на Півдні втрати ворога від ночі 4 вересня склали 20 військових, 4 одиниці автобронетехніки.

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