Россия активно распространяет мифы, о которых упомянули в Центре стратегических коммуникаций. Даже использует их в своих дипломатических заявлениях.

Интересно Путин назвал расширение НАТО на Восток "бесконечным и опасным"

Самые распространенные мифы о НАТО

Миф 1: НАТО обещало России, что после холодной войны не будет расширяться

Такими "аргументами" Кремль часто апеллирует, когда говорит о своих "гарантиях безопасности". Однако на самом деле никаких договоренностей не существовало. С момента основания альянса и по сей день действует политика "открытых дверей" – НАТО принимает новые страны в свои ряды. Это зафиксировано в статье 10 учредительного договора.

О вопросе расширения или нерасширения НАТО после завершения Холодной войны даже не говорили. Это подтвердил в интервью бывший президент СССР Михаил Горбачев.

Миф 2: НАТО является агрессивной организацией и угрозой для России

НАТО является оборонительным союзом, который должен защищать членов Альянса, который не угрожает России. НАТО неоднократно предлагало России сотрудничество по различным вопросам безопасности. Однако после агрессии против Украины в 2014 году сотрудничество стало невозможным. В то же время Альянс предлагает продолжать дипломатический диалог.

Миф 3: Украина никогда не станет членом НАТО

Альянс приветствует стремление Украины стать его частью еще с саммита в Бухаресте в 2008 году. Каждое государство, как и наше, имеет право самостоятельно выбирать свой путь.

Решение о вступлении в НАТО принимает страна-кандидат и члены Альянса. Сейчас их ровно 30. Однако Россия на это решение не имеет права влиять.

Миф 4: НАТО берет в кольцо и пытается сдержать Россию

На самом же деле, только 6% российских границ граничат со странами-членами НАТО Эстонией и Латвией. Кроме того, НАТО является оборонным союзом.

В то же время Россия сосредоточила 100 тысяч военных у наших границ.

Миф 5. НАТО не заинтересовано в реальном диалоге с Россией

НАТО предлагает России продолжать диалог даже несмотря на то, что требования по "нерасширению Альянса" в конце января отвергли. Члены НАТО неоднократно заявляли об открытости к диалогу с Москвой.

В Кремле говорят иначе

Российская пропаганда пугает зрителей и читателей тем, что НАТО якобы хочет напасть на Россию. Кремль даже выдвигал Альянсу ультиматум в виде "гарантий безопасности" – с требованием не принимать новых членов, в частности Украину. Однако их отклонили в письменных ответах из Вашингтона и Брюсселя. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия подготовила свой ответ на полученные документы аж на 10 страниц.

На встрече с Лавровым глава Кремля Владимир Путин заявил, что якобы НАТО "бесконечно расширяется". Хотя за последние 13 лет новыми членами Альянса стали 2 страны – Черногория и Северная Македония.

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