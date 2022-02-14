Росія активно поширює міфи, про які згадали в Центрі стратегічних комунікацій. Навіть використовує їх у своїх дипломатичних заявах.

Цікаво Путін назвав розширення НАТО на Схід "безкінечним і небезпечним"

Найпоширеніші міфи про НАТО

Міф 1: НАТО обіцяло Росії, що після холодної війни не розширюватиметься

Такими "аргументами" Кремль часто апелює, коли говорить про свої "гарантії безпеки". Однак насправді жодних домовленостей не існувало. Від моменту заснування Альянсу і по сьогодні діє політика "відкритих дверей" – НАТО приймає нові країни до своїх лав. Це зафіксовано в статті 10 засновницького договору.

Про питання розширення чи нерозширення НАТО після завершення Холодної війни навіть не говорили. Це підтвердив в інтерв'ю колишній президент СРСР Михайло Горбачов.

Міф 2: НАТО є агресивною організацією і загрозою для Росії

НАТО є оборонним союзом, який повинен захищати членів Альянсу, який не загрожує Росії. НАТО неодноразово пропонувало Росії співпрацю з різних безпекових питань. Однак після агресії проти України в 2014 році співпраця стала неможливою. Водночас Альянс пропонує продовжувати дипломатичний діалог.

Міф 3: Україна ніколи не стане членом НАТО

Альянс вітає прагнення України стати його частиною ще з саміту в Бухаресті у 2008 році. Кожна держава, як і наша, має право самостійно обирати свій шлях.

Рішення про вступ до НАТО ухвалює країна-кандидат та члени Альянсу. Зараз їх рівно 30. Однак Росія на це рішення не має права впливати.

Міф 4: НАТО бере в кільце та намагається стримати Росію

Насправді ж, тільки 6% російських кордонів межують з країнами-членами НАТО – Естонією та Латвією. Крім того, НАТО є оборонним союзом.

Водночас Росія зосередила 100 тисяч військових біля наших кордонів.

Міф 5. НАТО не зацікавлене у реальному діалозі з Росією

НАТО пропонує Росії продовжувати діалог навіть попри те, що вимоги щодо "нерозширення Альянсу" наприкінці січня відкинули. Члени НАТО неодноразово заявляли про відкритість до діалогу з Москвою.

У Кремлі кажуть інакше

Російська пропаганда лякає глядачів та читачів тим, що НАТО нібито хоче напасти на Росію. Кремль навіть висував Альянсу ультиматум у вигляді "гарантій безпеки" – з вимогою не приймати нових членів, зокрема Україну. Однак їх відхилили у письмових відповідях з Вашингтона та Брюсселя. Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія підготувала свою відповідь на отримані документи аж на 10 сторінок.

На зустрічі з Лавровим очільник Кремля Володимир Путін заявив, що буцімто НАТО "безкінечно розширюється". Хоча за останні 13 років новими членами Альянсу стали 2 країни – Чорногорія та Північна Македонія.

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