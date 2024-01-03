Журналистам в круглосуточном карауле Винницкого городского совета объяснили, что говорится об аварийном отключении электричества. Также они ответили на вопрос о том, когда появится свет в домах людей.
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Что происходит со светом в Виннице
Сегодня, 3 декабря, произошло аварийное отключение на высоковольтной линии,
– рассказали журналисты.
Им сообщили в "круглосуточном карауле" города, что без света остались:
- улица Киевская,
- Театральная,
- частично Пятничане,
- центр города.
По времени пока сориентировать не можем, ведь это аварийное отключение. В настоящее время бригада занимается и работает на этом,
– объяснили в страже городского совета.
Кроме того, 3 января отдел оперативного реагирования "Круглосуточный караул" Винницкого городского совета пояснил, что в "Винницких городских электросетях" предупреждали, что из-за плановых работ возможны временные отключения света на:
- Хмельницком шоссе,
- проспекте Юности,
- проспекте Космонавтов, 4-14, 14-20,
- проспекте Василия Порика, 14-46.
Отключение света в Украине: последние новости
- 3 января глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что Россия не отказалась от намерений оставить украинцев зимой без света и тепла. Поэтому, вероятно, оккупанты еще будут пытаться нанести удары по критической инфраструктуре нашей страны.
- В то же время британская разведка заявила, что враг изменяет тактику массированных ударов. В частности, последние удары, скорее всего, были направлены по оборонной промышленности Украины. Это контрастирует большими атаками прошлой зимой, которые, прежде всего, были направлены на энергетическую инфраструктуру Украины.
- Кстати, 2 января в результате атаки оккупантов часть жителей Киева и области осталась без воды и света. Водоснабжение возобновилось в течение 2 января, уже утром 3 января в Укрэнерго заверили, что восстановили свет у всех людей в Киеве и Киевской области, которые были обесточены 2 января.